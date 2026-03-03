Seit dieser Woche setzt ProSieben am Montagabend wieder auf Reportagen, doch zum Auftakt war dem Sender damit noch kein Quoten-Erfolg beschieden. Lediglich 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Thilo Mischke.", sodass beim Gesamtpublikum nur ein Marktanteil von 1,9 Prozent erzielt werden konnte. Mischke erreichte damit nur geringfügig mehr Menschen als "Die Geissens" war bei RTLzwei.

Auch in der Zielgruppe war das Format, das sich diesmal mit US-Präsident Trump beschäftigte, mit nur 5,0 Prozent kein Erfolg. Im weiteren Verlauf des Abends gingen die ProSieben-Quoten zudem noch weiter zurück: So erreichte eine Wiederholung von "Uncovered" ab 22:23 Uhr lediglich 3,2 Prozent Marktanteil, ehe die erneute Ausstrahlung der einst für Prime Video produzierten Reihe "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" sogar auf 1,3 Prozent abstürzte.

Besser verlief der Abend dagegen für Sat.1, wo man wieder auf "Promis unter Palmen" setzte. Nachdem der Marktanteil zuletzt auf 5,8 Prozent zurückgegangen war, waren diesmal gute 7,5 Prozent in der Zielgruppe drin. Insgesamt steigerte sich die Realityshow auf 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - auch das bedeutete einen neuen Bestwert für die laufende Staffel.

Ebenfalls noch vor ProSieben positionierte sich am Montagabend Kabel Eins, das auf ein "xXx"-Doppel setzte. Mit "xXx - Triple X" erreichte der Sender zunächst 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen überzeugenden Marktanteil von 6,2 Prozent in der Zielgruppe, ehe die Fortsetzung "xXx 2 - The Next Level" schließlich sogar 7,4 Prozent erzielte. Mit einem Tagesmarktanteil von 5,0 Prozent lag Kabel Eins dann auch unterm Strich nur knapp hinter ProSieben, das mit 5,6 Prozent ziemlich schwach in die Woche startete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;