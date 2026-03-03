Anhand von "Promis unter Palmen" kann man aktuell exemplarisch erkennen, wieso es längst nicht mehr reicht, nur auf die lineare TV-Quote am Tag nach der Erstausstrahlung zu schauen. Diese lag beim Comeback der Realityshow Mitte Februar auf einem überschaubaren Niveau, durch die endgültige Gewichtung sieht es mittlerweile aber schon viel besser aus. Das Format war im Februar zudem eine der meistabgerufenen Sendungen auf Joyn (DWDL.de berichtete). Und auch die Hitliste der erfolgreichsten Programmmarken im Streaming unterstreicht die Stärke des Formats jetzt.

In Kalenderwoche 8 kam "Promis unter Palmen" alleine im Streaming auf eine Nettoreichweite in Höhe von 716.000, kein anderes Joyn-Format war erfolgreicher. Für die von Endemol Shine Germany Realityshow war es sogar ein Rekord: Einen höheren Streamingwert erzielte die Sendung noch nie, das ist jedoch auch auf eine veränderte Veröffentlichungsstrategie im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen. Damals war die erste Folge eine Woche vor der linearen Ausstrahlung bei Joyn zu sehen, 2026 gab es diesen Vorsprung nicht.

Stattdessen war bei Joyn die erste Folge der Staffel parallel zu Ausstrahlung in Sat.1 zu sehen, danach erfolgte direkt die Veröffentlichung der zweiten Ausgabe. Dadurch konnte man den Nutzerinnen und Nutzern bei Joyn in einer Woche zwei neue Folgen präsentieren - das hat sich nun auch in der Nettoreichweite niedergeschlagen. Mit "Germany's Next Topmodel" schaffte es ein weiteres Joyn-Format ins Ranking.

Die mit Abstand erfolgreichsten Programmmarken gehen jedoch einmal mehr auf das Konto von ARD und ZDF. Getrieben durch die Olympischen Winterspiele kam die "Sportschau" auf eine Nettoreichweite in Höhe von 6,028 Millionen, das war gleichzeitig ein Rückgang von rund einer Million im Vergleich zur Vorwoche. Das ZDF kam im Streaming mit seiner Olympia-Berichterstattung noch auf 5,16 Millionen.

Das Treppchen in Kalenderwoche 8 wird komplettiert von den ntv-Nachrichten, die eine Nettoreichweite in Höhe von 1,413 Millionen verbuchen konnten. Damit lag man auch deutlich vor der Konkurrenz von Welt, die mit ihren News aber ebenfalls eine sehr ansehnliche Nettoreichweite verzeichneten. Die erzielten 1,013 Millionen sind jedenfalls deutlich besser als das, was Welt üblicherweise holt. Zwischen ntv und Welt positionierten sich noch der "Bergdoktor", "Tagesschau" und "ZDFheute".

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 8 (16.2.-22.2.)



Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Sportschau Olympia ARD 6,028 Olympische Spiele ZDF 5,160 ntv Nachrichten RTL 1,413 Der Bergdoktor ZDF 1,400 Tagesschau ARD 1,217 ZDFheute ZDF 1,168 Welt News Axel Springer 1,013 Tatort ARD 0,902 heute-show ZDF 0,879 Bundesliga DAZN 0,831 Gute Zeiten, schlechte Zeiten RTL 0,802 UEFA Champions League DAZN 0,724 Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Joyn 0,716 Cross Amazon 0,707 #CoupleChallenge (RTLzwei) RTL 0,672 Germany's Next Topmodel Joyn 0,658 Make Love - Fake Love RTL 0,597 Fallout Amazon 0,547 Sturm der Liebe ARD 0,535 ZDFinfo Doku ZDF 0,514

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 16.02.2026-22.02.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17209 vom 02.03.2026

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.