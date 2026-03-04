Am Ende stand es 5:0. Die DFB-Frauen haben sich im Rahmen der WM-Qualifikation sehr klar gegen Slowenien durchgesetzt, das Spiel am Dienstagvorabend sahen im Ersten durchschnittlich 2,40 Millionen Menschen. Damit waren zwar gute 14,8 Prozent Marktanteil drin, normalerweise läuft es für den Sender aber besser. "Wer weiß denn sowas?" kommt regelmäßig auf mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Fußballübertragung 9,0 Prozent.

Das Quali-Spiel ließ gleichzeitig auch die Reichweiten von "SOKO Köln" im ZDF steigen. Die Vorabendserie erreichte dort 3,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit schrammte die Serie nur knapp an einem Staffelrekord vorbei. Die "Rosenheim-Cops" steigerten die Reichweite später sogar noch auf 3,66 Millionen. Überhaupt liefen die reichweitenstärksten Übertragungen am Dienstag am Vorabend: Neben den genannten Serien finden sich auch "Tagesschau" und "heute" unter den Top 5 der meistgesehenen Sendungen des Tages.

Erfolgreichste Sendung um 20:15 Uhr war die ARD-Serie "Die Notärztin", die es auf 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Das ist die niedrigste Reichweite, die die Serie jemals eingefahren hat, mit 14,9 Prozent Marktanteil lief es aber weiterhin gut. Gleichzeitig feierte die "Notärztin" bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Rekord, hier wurden starke 11,9 Prozent gemessen. "In aller Freundschaft" hielt sich beim jungen Publikum später noch bei 9,2 Prozent, insgesamt sahen 3,26 Millionen Menschen (15,0 Prozent) zu.

Das ZDF setzte zur besten Sendezeit auf die Doku "Nordkoreas Geheimnisse", die von 2,28 Millionen Menschen gesehen wurde und so 10 Prozent Marktanteil erzielte. Auf diesen Marktanteil kam im Anschluss auch "Frontal". Beim jungen Publikum lagen die beiden Formate bei guten 9,3 und 10,4 Prozent. Mächtig nach oben schrauben konnte das "heute journal" die Quoten ab 21:45 Uhr: Das Nachrichtenmagazin informierte 3,60 Millionen Menschen, beim Gesamtpublikum entsprach das 17,9 Prozent Marktanteil. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen schoss der Marktanteil auf 17,4 Prozent nach oben.

