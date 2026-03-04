RTL hat am Dienstag eine neue Folge seines Bamberg-Krimis "Behringer und die Toten" ausgestrahlt. 2,77 Millionen Menschen sahen zu, damit war der Kölner Privatsender nach dem Ersten der reichweitenstärkste Kanal um 20:15 Uhr. Der Marktanteil lag bei guten 12,7 Prozent. Wie bei den anderen Krimis auch tat sich aber auch "Behringer und die Toten" beim jungen Publikum schwer, in der klassischen Zielgruppe (14-49) wurden nur 6,9 Prozent Marktanteil gemessen. Bei den 14- bis 59-Jährigen waren dafür gute 8,9 Prozent drin.

Sowohl in der klassischen als auch in der erweiterten Zielgruppe musste sich der RTL-Krimi jedoch "TV Total" geschlagen geben. Die ProSieben-Show kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf 12,2 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 9,0 Prozent. Insgesamt unterhielt Sebastian Pufpaff 990.000 Menschen. Die unterschiedlichen Ausrichtungen der beiden Formate sind also offensichtlich.

Im weiteren Verlauf des Abends bekamen schließlich sowohl RTL als auch ProSieben Probleme: Mit einer neuen Folge des "TV Total Stand-up Club" erreichte ProSieben nur 460.000 Personen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ging auf 5,9 Prozent zurück. Die Wiederholung der Klum-Doku "On & Off the Catwalk" lag später bei noch schlechteren 3,8 Prozent. Bei RTL brach die "Extra"-Reichweite auf 770.000 ein, beim jungen Publikum wurden lediglich 4,2 Prozent Marktanteil gemessen.

Konstant erfolgreich verlief der Abend dagegen für Vox: "Hot oder Schrott - Die Freizeittester" kam zu Beginn der Primetime auf 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen holte das Format ziemlich gute 8,9 Prozent Marktanteil. Und genau diese 8,9 Prozent erzielte später auch noch eine alte Ausgabe der "Allestester".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;