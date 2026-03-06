Am Donnerstagabend feierte bei RTL "Legenden der Comedy" mit Mario Barth Premiere - beim Blick auf die Quoten dürfte den Verantwortlichen bei RTL aber wohl eher das Lachen im Halse stecken bleiben. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 kam die Sendung nicht über einen Marktanteil von 5,5 Prozent hinaus, bei den 14- bis 49-Jährigen war es mit 5,7 Prozent nur unwesentlich mehr. Damit sortierte sich RTL in der klassischen Zielgruppe am Donnerstag in der Primetime nur auf dem siebten Platz ein - hinter ProSieben, ARD, ZDF, Vox, Kabel Eins und RTLzwei. Insgesamt sahen sich im Schnitt 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung an.

Trotzdem gibt es auch einen kleinen Lichtblick für RTL am Donnerstagabend: "Die Stefan Raab Show" steigerte sich am späten Abend trotz des schwachen Vorlaufs auf ihren bisherigen Bestwert seit dem Sendeplatzwechsel - zu Barth passt Raab womöglich einfach besser als zu einem Fußball-Vorlauf. Zwar blieb "Die Stefan Raab Show" mit einem Marktanteil von 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen weiter unter dem Senderschnitt, konnte im Vergleich zur vorausgehenden Sendung den Marktanteil aber deutlich steigern.

In der vergangenen Woche hatte es für Raab nur für 6,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gereicht, zuvor lag Raab gar bei weniger als 4 Prozent. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit 0,42 Millionen auf dem bislang besten Wert seit dem Wechsel in die Late Night - die Dschungel-Specials außen vor gelassen. Bei den 14- bis 59-Jährigen kam Raab auf 7,1 Prozent Marktanteil.

Doch zurück in die Primetime: Dass RTL hier beim jungen Publikum nur auf Platz 7 landete, erklärt sich auch mit einem starken Abend für die Privatsender der zweiten Reihe. Bei Kabel Eins verlor "Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" zwar insgesamt etwa 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Vergleich zur Vorwoche, übrig waren noch 0,6 Millionen. Doch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog sogar leicht auf sehr gute 6,9 Prozent an. "German Cops" machte daraus im Anschluss wieder zu wenig, mehr als 3,3 Prozent Marktanteil (14-49) waren nicht drin.

Richtig gut lief es auch für RTLzwei, wo "Reeperbahn Privat" sich mit 6,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf den besten Wert seit Herbst 2024 steigern konnte. 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. Ein erfolgreicher Abend war es auch für Vox, wo der Film "Knight and Day" 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, 7,7 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. Hier hatten insgesamt im Schnitt 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;