16,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit satte zwei Prozentpunkte mehr als beim bisherigen Staffelbestwert aus der vergangenen Woche: Beim ersten Blick auf die Quoten von "Germany's Next Topmodel" dürfte man bei ProSieben heute jubeln. Allerdings liegt der Aufschwung eher darin begründet, dass die Konkurrenz diesmal schwächer war: Der Blick auf die absoluten Zahlen zeigt wenig Bewegung.

So waren diesmal im Schnitt 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, der bisherige Staffel-Bestwert lag hier bei 0,60 Millionen. Insgesamt schauten im Schnitt 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das waren etwa 10.000 mehr als in der vergangenen Woche, der Staffel-Bestwert aus dem Februar lag mit 1,27 Millionen etwas höher - alles in allem blieb die Reichweite damit also zuletzt stabil, wobei die Donnerstags-Ausgaben per se immer etwas erfolgreicher sind als die am Mittwochabend.

Von stabilen Reichweiten kann man nebenan bei Sat.1 hingegen nur träumen: "Hast du Töne?" fällt da derzeit Woche für Woche auf neue Tiefs. An diesem Donnerstagabend waren nun nur noch 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer übrig, nochmal 130.000 weniger als sieben Tage zuvor. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel auf miserable 3,8 Prozent, ein erneutes Minus von einem halben Prozentpunkt. In der erweiterten Zielgruppe sah es zwar etwas besser aus, doch auch dort setzte es mit 4,4 Prozent Marktanteil einen neuen Tiefstwert.

Die neue Vorabend-Serie "Ein Hof zum Verlieben" markierte um 18 Uhr mit 0,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls ihren bisherigen Tiefstwert, die zweite Folge ab 18:30 Uhr kam dann aber schon auf eine Reichweite von 0,46 Millionen. Marktanteile von 2,3 und 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bzw. 2,7 und 3,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen bleiben weiter ein Problem. Und auch die "Landarztpraxis" gibt mit 2,8 Prozent (14-49) und 2,9 Prozent (14-59) bei der linearen Ausstrahlung weiterhin ein ziemlich kümmerliches Bild ab.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;