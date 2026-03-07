Auf "Let's Dance" kann sich RTL auch in diesem Jahr verlassen: Nach dem gelungenen Auftakt mit der Kennenlernshow in der vergangenen Woche konnte das Format in Woche 2 beim jungen Publikum noch eine Schippe drauf legen. So kletterte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um über drei Prozentpunkte auf nun 22,4 Prozent - das war mehr als jede Ausgabe im vergangenen Jahr erzielen konnte (jeweils ohne zeitversetzte Nutzung).

Auch bei den 14- bis 59-Jährigen legte "Let's Dance" zu, hier kletterte der Marktanteil auf nun 19,2 Prozent. Sowohl in der klassischen als auch in der erweiterten Zielgruppe setzte sich RTL damit am Freitagabend locker an die Spitze. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Die Gesamt-Reichweite blieb mit 3,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Vergleich zur Vorwoche zwar stabil, bewegte sich damit aber erneut etwas unter den Vorjahreszahlen.

Das "Exclusiv Spezial" zur Show ab 0:14 Uhr hielt dann noch 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, auch hier reichte es noch für starke Marktanteile von 17,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 17,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Die Dominanz von RTL spiegelt sich auch in den Tagesmarktanteilen wider: In der klassischen Zielgruppe lag RTL bei 14,5 Prozent, der stärkste Verfolger war das ZDF mit 8,3 Prozent, stärkster privater Konkurrent war ProSieben, das aber nur auf 6,2 Prozent Marktanteil kam. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen war RTL klarer Tagesmarktführer. (Alle Zahlen in unserer Zahlenzentrale).

Während man bei RTL jubelt, herrscht bei der privaten Konkurrenz also weitgehend Tristesse. Besonders schwer erwischt hat es Sat.1, wo "Die besten Comedians Deutschlands" mit nur 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,0 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59 auf neue Tiefstwerte rutschte. Insgesamt schauten gerade mal 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. ProSieben erreichte mit dem Film "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" sogar nur 550.000 Personen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 5,8 Prozent ebenfalls im roten Bereich.

Bei Kabel Eins tut sich "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" weiterhin schwer, diesmal erzielte die True-Crime-Reihe Marktanteile von 2,3 (14-49) bzw. 2,1 Prozent (14-59), 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. RTLzwei kann mit den 4,1 Prozent Marktanteil für den Film "Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth" also ganz zufrieden sein. Vox erzielte mit "Goodbye Deutschland" immerhin 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es allerdings nur für 4,9 Prozent. 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt im Schnitt dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;