Zum zweiten Mal hat RTL am Samstagabend auf MMA im Hauptprogramm gesetzt und damit in der Zielgruppe einen schönen Quoten-Erfolg feiern können. Nachdem "Oktagon" im vergangenen Herbst noch einstellig blieb, konnte die Live-Übertragung zweier Fights diesmal mit deutlich über zehn Prozent überzeugen konnten. Konkret erreichte RTL ab 23:27 Uhr im Schnitt 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die für schöne 11,4 Prozent sorgten - ein Wert, der klar über dem Senderschnitt liegt.

Schon eine halbe Stunde zuvor war RTL nur knapp an der Zweistelligkeit gescheitert und hatte mit dem Countdown vor den Kämpfen gute 9,7 Prozent erzielt. Zugleich gelang es dem Sender, die Reichweite im Vergleich zur ersten Übertragung zu steigern: Diesmal waren am späten Abend im Schnitt 680.000 Personen mit dabei, als die Kämpfer in die Käfige traten. Nicht eingerechnet sind die Abrufzahlen bei RTL+, wo "Oktagon" schon einige Stunden früher mit diversen Vorkämpfen an den Start gegangen war.

Mit Ausnahme von "RTL aktuell" sorgte "Oktagon" damit am Samstag für den höchsten RTL-Marktanteil des Tages, nachdem die 2. Bundesliga zuvor noch ziemlich schleppend anlief. Gerade mal 5,3 Prozent Marktanteil erreichte die erste Hälfte des Spiels zwischen Bochum und Kaiserslautern. Erst mit der zweiten Hälfte zog das Interesse deutlich an: Die Reichweite stieh von 810.000 auf 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und auch der Marktanteil in der Zielgruppe sah mit 9,4 Prozent zu diesem Zeitpunkt besser aus.

Steigende Quoten gab's derweil in Sat.1 für "The Voice Kids": Mit einem Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe fuhr die Musikshow am Samstagabend einen Staffel-Bestwert ein, nachdem die Quoten in den vergangenen Wochen stets unter der Marke sieben Prozent gelegen hatten. Die Gesamt-Reichweite ging jedoch auf 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Angesichts der Konkurrenz durch "Klein gegen Groß" kann man damit in Unterföhring wohl einigermaßen zufrieden sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;