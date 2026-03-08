Die Öffentlich-Rechtlichen haben am Samstag recht mühelos die höchsten Marktanteile erzielt. Während das ZDF beim Gesamtpublikum mit 17,0 Prozent die Tagesmarktführerschaft einfuhr, setzte sich Das Erste bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,1 Prozent an die Spitze. Verantwortlich dafür waren nicht zuletzt große Erfolge, die beide Sender in der Primetime feierten.

So ging der "Erzgebirgskrimi" im ZDF mit genau sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 27,3 Prozent Marktanteil als mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages hervor, während eine neue Folge von "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume im Ersten beim jungen Publikum um 20:15 Uhr die Spitzenposition einnahm. 600.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil der Show auf starke 17,4 Prozent Marktanteil - kein Privatsender kam auch nur ansatzweise in diese Nähe. Insgesamt schalteten 4,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, sodass hier sogar ein Marktanteil von 23,6 Prozent erzielt wurde.

Doch auch zuvor stimmten bereits die Quoten, allen voran mit der "Tagesschau", die alleine im Ersten von 5,57 Millionen Menschen gesehen wurde und bei den 14- bis 49-Jährigen das Ranking am Samstag anführte. Die Bundesliga-"Sportschau" brachte es zuvor mit 3,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bereits auf 18,8 Prozent Marktanteil, während in der jüngeren Altersgruppe 14,1 Prozent erzielt wurden. Hier sorgte das Bundesliga-Topspiel zwischen Köln und Dortmund für zusätzliche Konkurrenz: Mit 11,8 Prozent überzeugte das Spiel bei Sky, nachdem die Einzelspiele um 15:30 Uhr sogar bereits 15,7 Prozent erzielten.

Erfolgreich war am Nachmittag jedoch nicht nur die Bundesliga - auch für die beiden Biathlon-Läufe im ZDF lief es mit Marktanteilen von 15,3 und 14,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen richtig gut. Ab 15:37 Uhr erreichte die Herren-Staffel insgesamt zudem 2,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass der Marktanteil hier zu diesem Zeitpunkt sogar herausragende 26,8 Prozent betrug. Aber auch Nordische Kombination und Ski-Langlauf knackten zwischen den beiden Biathlon-Übertragungen die Marke von 20 Prozent und hatten somit einen Anteil an der Tagesmarktführerschaft des Senders.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;