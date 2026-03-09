Die nunmehr elfte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ist am Sonntagabend bei ProSieben insbesondere in der Zielgruppe mit starken Quoten angelaufen. Dort sorgten 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für einen Marktanteil von 18,2 Prozent, sodass ProSieben in der Primetime als Marktführer hervorging. Bemerkenswert: Der Marktanteil fiel höher aus als jeder - vorläufig gewichtete - Wert der vergangenen Herbst-Staffel.

Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite blieb "Wer stiehlt mir die Show?" gleichwohl deutlich hinter früheren Höchstwerten zurück, war mit 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,1 Prozent Marktanteil aber auch hier ein Erfolg für ProSieben. Abseits davon wollte für den Sender am Sonntag allerdings nur wenig zusammengehen: Mit der Wiederholung von "Thilo Mischke" sowie "taff weekend", "Newstime" und "Galileo Stories" bewegte sich ProSieben tagsüber über Stunden hinweg nur um vier Prozent in der Zielgruppe, erst mit "Galileo X-Plorer" sah es später mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent etwas besser, wenn auch längst nicht gut aus.

Sat.1 wiederum überzeugte am Vorabend mit der Wiederholung von "Jurassic World: Ein neues Zeitalter", deren Marktanteil bei 9,7 Prozent lag. Um 20:15 Uhr wiederum sorgte "Fluch der Karibik" für gute 8,5 Prozent, sodass der Sender auf Augenhöhe mit RTL lag. Dort erreichte die Free-TV-Premiere von "The Meg 2 - Die Tiefe" zwar immerhin 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit mehr als jeder andere Privatsender zur besten Sendezeit, doch in der Zielgruppe kam der Spielfilm nicht über einen Marktanteil von 8,3 Prozent hinaus.

Bei Vox wiederum blieb "Grill den Henssler" blass: Mit 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie eine Marktanteil von 5,8 Prozent in der Zielgruppe bewegte sich die Kochshow auf der Flughöhe der Vorwoche. Schlusslicht unter den Privaten war allerdings RTLzwei, wo "Bodyguard" um 20:15 Uhr nur einen Marktanteil von 2,0 Prozent schaffte. Besser lief's für Kabel Eins: Dort erreichte "Der Soldat James Ryan" immerhin 4,0 Prozent, ehe sich "Full Metal Jacket" zu später Stunde gar überraschend auf 10,9 Prozent steigerte.

