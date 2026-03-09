Bei ZDFneo hat sich "Maithink X - Die Show" am Sonntagabend sehr erfolgreich zurückgemeldet. Zum Auftakt der neuen Staffel erreichte das Wissenschaftsformat mit Mai Thi Nguyen-Kim auf dem Sendeplatz um 22:15 Uhr im Schnitt 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 110.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der jungen Altersklasse erzielte die Sendung damit einen überzeugenden Marktanteil von 2,8 Prozent. Zuvor punktete schon die Wiederholung des "ZDF Magazin Royale" mit 2,0 Prozent.

Dabei hatte der Abend für ZDFneo zunächst etwas schleppend begonnen: Nur 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Serie "How to Kill Your Sister", eine weitere Folge kam direkt danach nicht über 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich die Serie mit Marktanteilen von 0,5 und 0,4 Prozent schwer. Ganz anders dagegen am Vorabend: Dort erreichte "Death in Paradise" bereits bis zu 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielte 2,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. "Sketch History" punktete im Vorfeld sogar mit 2,4 Prozent und erreichte insgesamt über eine halbe Million Menschen.

Auch der ARD-Spartensender One fand am Sonntag sein Pubklikum - insbesondere am späten Abend. Mit der "Polizeiruf 110"-Wiederholung wurden ab 21:45 Uhr im Schnitt 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Die Erstausstrahlung im Ersten war zuvor von 7,20 Millionen Menschen gesehen wurden, die den Marktanteil auf 27,4 Prozent trieb. Eine höhere Reichweite erzielte nur die "Tagesschau". Als größter Krimi-Verfolger ging beim Gesamtpublikum die ZDF-Reihe "Frühling" hervor, für die sich 4,95 Millionen Personen entschieden. Der Marktanteil belief sich auf 18,7 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum sortierte sich der "Polizeiruf" in der Primetime nur auf dem zweiten Platz ein - hinter "Wer stiehlt mir die Show?" überzeugte die ARD-Krimireihe aber gleichwohl mit schönen 14,5 Prozent Marktanteil. Für "Frühling" waren noch 8,2 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;