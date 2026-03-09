Schon die vorläufig gewichteten Quoten bescheinigten "Roadtrip Australien" einen sehr erfolgreichen Einstand bei Kabel Eins. Nach Einrechnung der zeitversetzten Nutzung auf klassischem Weg (Joyn-Abrufe nicht mitgezählt) sowie Livestreams sieht es nun sogar noch deutlich besser aus. So kletterte die Reichweite nachträglich noch um 220.000 und knackte somit die Marke von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern knapp - zum ersten Mal seit der ersten Folge der ersten Staffel, als Ali Güngörmüş, Frank Rosin und Alexander Kumptner noch durch Amerika tourten.

Überproportional besonders hoch war der Zugewinn beim jungen Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich die absolute Reichweite von 0,28 auf 0,38 Millionen, der Marktanteil kletterte um 1,7 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent. Damit holte die erste Australien-Folge einen besseren Wert als alle Amerika-Folgen aus den vorherigen drei Staffeln. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen war das Plus deutlich: 1,2 Prozentpunkte ging's hier auf 7,4 Prozent nach oben.

Betrachtet man nur die Primetime-Sendungen, dann gab es nur zwei Formate mit einem noch höheren Marktanteils-Zuschlag - allerdings waren es solche, die auch schon auf generell höherem Quotenniveau unterwegs waren. Das war zum Einen "Let's Dance", das nachträglich noch fast eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich so noch auf 3,69 Millionen. Das nachträgliche Plus fiel um 120.000 höher aus als bei der Kennenlernshow im vergangenen Jahr, damit wurde der Rückgang in der Sehbeteiligung ein Stück kleiner. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte stark um 2,7 Prozentpunkte auf 22,0 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen ging's um zwei Prozentpunkte auf 19,5 Prozent Marktanteil nach oben.

Eine hohe zeitversetzte Nutzung verzeichnete auch wieder ProSieben mit "Germany's Next Topmodel": Hier kletterte der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe um 2,2 und 1,9 Prozentpunkte auf 15,0 Prozent am Mittwoch und 16,2 Prozent am Donnerstagabend. Die sonntags ausgestrahlte Klum-Doku "On & Off Catwalk" blieb hingegen auch nach Einbeziehung der zeitversetzten Nutzung ein Flop. Trotz eines Marktanteils-Plus von einem Prozentpunkt reichte es nur für 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) - Nur Primetime-Sendungen

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Let's dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow 27.02.

20:14 3,69

(+0,49) 17,6%

(+1,3%p.) 0,94

(+0,21) 22,0%

(+2,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 25.02.

20:14 1,28

(+0,24) 5,9%

(+0,9%p.) 0,65

(+0,14) 15,0%

(+2,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 26.02.

20:14 1,42

(+0,20) 6,4%

(+0,6%p.) 0,68

(+0,13) 16,2%

(+1,9%p.) Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern 26.02.

20:14 1,01

(+0,22) 4,3%

(+0,7%p.) 0,38

(+0,10) 8,4%

(+1,7%p.) Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! 23.02.

20:15 1,10

(+0,18) 4,6%

(+0,6%p.) 0,32

(+0,08) 7,4%

(+1,6%p.) Das große Promibacken 25.02.

20:15 1,24

(+0,09) 6,0%

(+0,2%p.) 0,28

(+0,06) 6,8%

(+1,0%p.) On & Off the Catwalk by Heidi Klum 01.03.

20:14 0,59

(+0,09) 2,2%

(+0,3%p.) 0,28

(+0,06) 5,2%

(+1,0%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 25.02.

20:15 4,88

(+0,23) 20,6%

(+0,3%p.) 0,89

(+0,09) 18,5%

(+0,8%p.) Der Bergdoktor 26.02.

20:14 4,84

(+0,33) 19,4%

(+0,2%p.) 0,51

(+0,08) 11,0%

(+0,8%p.) Unter anderen Umständen - Das Mädchen ohne Namen 23.02.

20:15 6,54

(+0,16) 25,9%

(-0,4%p.) 0,35

(+0,05) 7,6%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.02.-01.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 20:10 und 20:35 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei Sat.1 kann zwar "Pormis unter Palmen" erneut deutlich zulegen - allerdings fielen nicht nur die Overnight-Quoten schlechter aus als beim Staffelauftakt, auch der Nachschlag war nicht ganz so hoch. Letztlich zog der Marktanteil nachträglich um 1,6 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen an. Beim Staffelauftakt waren es noch 8,5 Prozent gewesen.

Die insgesamt höchste zeitversetzte Nutzung entfiel unterdessen wie üblich auf die "heute-show", deren Reichweite nachträglich wieder um fast eine Million auf 4,45 Millionen anwuchs, der Marktanteil beim jungen Publikum erreichte die 30-Prozent-Marke. Das "ZDF Magazin Royale" gewann noch fast eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer dazu, hier betrug das nachträgliche Marktanteils-Plus bei den 14- bis 49-Jährigen 5,1 Prozentpunkte. Dass die Marktanteile nicht ganz so deutlich anstiegen wie man das sonst häufig sieht, liegt auch daran, dass diesmal RTL mit "Let's Dance" ordentlich dagegen gehalten hat.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 27.02.

22:30 4,45

(+0,98) 23,4%

(+3,2%p.) 1,32

(+0,41) 30,0%

(+5,3%p.) Let's dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow 27.02.

20:14 3,69

(+0,49) 17,6%

(+1,3%p.) 0,94

(+0,21) 22,0%

(+2,7%p.) ZDF Magazin Royale 27.02.

23:05 1,83

(+0,45) 12,4%

(+2,2%p.) 0,80

(+0,28) 22,6%

(+5,1%p.) extra 3 26.02.

22:51 1,99

(+0,40) 15,8%

(+2,1%p.) 0,31

(+0,13) 12,2%

(+4,1%p.) Der Salzburg-Krimi: Tod am Wolfgangsee 26.02.

20:16 6,06

(+0,34) 24,4%

(-0,1%p.) 0,34

(+0,03) 7,3%

(0,0%p.) Der Bergdoktor 26.02.

20:14 4,84

(+0,33) 19,4%

(+0,2%p.) 0,51

(+0,08) 11,0%

(+0,8%p.) Tatort: Sashimi Spezial 01.03.

20:33 7,67

(+0,28) 28,9%

(+0,1%p.) 1,15

(+0,04) 21,6%

(0,0%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 25.02.

20:14 1,28

(+0,24) 5,9%

(+0,9%p.) 0,65

(+0,14) 15,0%

(+2,2%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 25.02.

20:15 4,88

(+0,23) 20,6%

(+0,3%p.) 0,89

(+0,09) 18,5%

(+0,8%p.) Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern 26.02.

20:14 1,01

(+0,22) 4,3%

(+0,7%p.) 0,38

(+0,10) 8,4%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.02.-01.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;