Bei Vox kommt "Die Höhle der Löwen" immer besser in Fahrt: In Woche 3 schalteten 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer linear ein, das waren rund 80.000 mehr als in der vergangenen Woche und rund 220.000 mehr als noch beim Staffelauftakt. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg damit auf 5,9 Prozent. Besonders deutlich ging's bei den Jüngeren nach oben: In der Altersgruppe 14-49 kletterte der Marktanteil um 1,8 Prozentpunkte auf 13,2 Prozent. Und auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 war das Plus mit 1,1 Prozentpunkten deutlich, hier reichte es für starke 9,9 Prozent Marktanteil.

Besonders freuen dürfte man sich bei RTL Deutschland heute darüber, dass dieser Erfolg nicht zulasten von "Wer wird Millionär?" ging. Stattdessen holte auch Jauchs RTL-Quiz die besten Quoten seit Wochen. In der klassischen Zielgruppe 14-49 lagen beide Sender sogar quasi gleichauf, auch "Wer wird Millionär" erzielte hier einen Marktanteil von 13,2 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe hatte RTL mit 11,3 Prozent Marktanteil die Nase vorn. Insgesamt hatten 2,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Sowohl mit Blick auf die absolute Reichweite als auch auf die Marktanteile waren das die besten Werte für "WWM" seit Mitte Januar.

Um den Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen kabbelten sich Vox und RTL mit dem Ersten - dort lockte die Doku "Die geheime Welt der Tiere" nämlich ebenfalls 0,5 Millionen Personen aus dieser Altersgruppe vor den Fernseher, also genauso viele wie im Schnitt "DHDL", "WWM" lag bei 0,49 Millionen. Allerdings bezieht sich das bei der ARD-Doku natürlich nur auf die 45-minütige Laufzeit, bei RTL und Vox waren es hingegen abendfüllende Formate. Der Marktanteil für "Die geheime Welt der Tiere" fiel mit 11,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dann auch deutlich geringer aus. "Hart aber fair" hielt danach dann nicht so viele junge Leute dran, der Marktanteil lag hier noch bei 7,6 Prozent.

Insgesamt interessierten sich 2,79 Millionen Zuschaueinnen und Zuschauer für "Die geheime Welt der Tiere", "Hart aber fair" hielt im Anschluss noch 1,75 Millionen dran - für den ARD-Talk ein vergleichsweise schwacher Wert. Klarer Marktführer beim Gesamtpublikum war wie üblich das ZDF, wo der Film "Im Schatten der Angst - Der Skorpion" mit im Schnitt 4,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 21,3 Prozent einfuhr. Allzu viele Jüngere waren nicht darunter, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 5,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;