Hatte es 2021 und 2022 noch ganze Staffeln von "Jenke. Crime." bei ProSieben zu sehen gegeben, so taucht das Format seither nur noch sporadisch im Programm auf. Am Montag war es nach über eineinhalb Jahren Pause mal wieder soweit, diesmal ging's ins "Schattenreich der chinesischen Triaden". Von den starken Quoten mit Marktanteile über 11 Prozent in der Zielgruppe und insgesamt über einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern, die die Sendung vor allem im ersten Jahr noch erzielen konnte, blieb man diesmal aber weit entfernt.

So schalteten diesmal im Schnitt linear nur 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, das war die bislang mit Abstand geringste Reichweite für das Format. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei mageren 1,9 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb man mit 6,6 Prozent Marktanteil fast zwei Prozentpunkte unter dem vorherigen Tiefstwert - kam aber trotzdem letztlich noch auf Werte über dem zuletzt erreichten Senderschnitt.

Jenke lockte bei ProSieben damit auch immerhin noch mehr 14- bis 49-jährige an als Sat.1 mit seiner Reality "Promis unter Palmen" - wobei sich wie bei Reality-Formaten üblich hier freilich inzwischen ein guter Teil der Nutzung auf Joyn verlagert hat. Die linearen Quoten sind dafür ernüchternd: Mit 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel "Promis unter Palmen" auf das vor zwei Wochen aufgestellte Allzeit-Tief zurück. Bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 6,6 Prozent Marktanteil allerdings etwas besser aus, insgesamt sahen im Schnitt 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Während die Quoten von ProSieben und Sat.1 am Montagabend eher bescheiden ausfielen, lief es für Kabel Eins ziemlich gut: Mit 5,3 Prozent (14-49) bzw. 5,5 Prozent (14-59) Marktanteil für "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" kann man dort sehr zufrieden sein, auch die Gesamt-Reichweite von 0,86 Millionen kann sich sehen lassen. Damit lag man vor RTLzwei, wo "Die Geissens" zunächst noch 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten, mit der zweiten Folge dann aber nicht über 4,3 Prozent hinaus kamen. Die Gesamt-Reichweite lag hier zunächst bei 0,42 und dann 0,39 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;