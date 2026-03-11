Nachdem "Die Welpen kommen - Mit Martin Rütter" viele Jahre im Sonntagvorabend-Programm von RTL beheimatet war, wechselten die Erstausstrahlungen nun zu Vox, wo das Format zudem in die Primetime befördert wurde. Dort schauten am Dienstagabend im Schnitt 0,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu - das waren deutlich weniger als man das in der Vergangenheit von RTL gewohnt war. Die Staffel im vergangenen Frühjahr erreichte dort im Schnitt rund 1,25 Millionen Personen.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel für das Welpen-Format mit 5,4 Prozent dann auch ziemlich ernüchternd aus. Doch bei Vox schaut man inzwischen bekanntlich viel lieber auf die erweiterte Zielgruppe 14-59 - und dort hellt sich das Bild deutlich auf. Mit 6,2 Prozent Marktanteil lag "Die Welpen kommen" hier ein ganzes Stück über dem Vox-Senderschnitt. Bei der anschließenden Wiederholung von "Hot oder Schrott" war diese Spreizung sogar noch deutlich größer: Ganz magere 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen standen guten 6,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen gegenüber.

Ein Comeback gab's unterdessen auch bei ProSieben, wo "Experte für alles" aus einer langen Winterpause zurückkehrte. Beim Blick auf die Quoten dürften mal wieder gemischte Gefühle vorherrschen: Der Marktanteil von 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag zwar klar über dem ProSieben-Senderschnitt - doch aus dem starken Vorlauf durch "TV Total" machte Klaas eigentlich zu wenig. Das erzielte zuvor wieder hervorragende 13,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. 0,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Pufpaff-Show insgesamt, bei "Experte für alles" waren dann nur noch 400.000 mit dabei.

Vorbehaltlos jubeln darf man hingegen bei Kabel Eins: "Leg dich nicht mit Zohan an" holte dort stolze 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in der erweiterten Zielgruppe reichte es immerhin noch für 6,0 Prozent Marktanteil. Im grünen Bereich lag auch RTLzwei, wo "Hartz und Herzlich - Rückkehr nach Hamburg" einen Marktanteil von 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. In Sat.1 konnte sich "Ronzheimer" zwar nach dem Tiefschlag der Vorwoche leicht erholen, 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind aber ebensowenig ein gutes Ergebnis wie 4,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt sahen sich 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die neueste Ausgabe an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;