Nachdem "Germany's next Topmodel" am vorigen Donnerstag die bislang beste Quote der laufenden Staffel verzeichnete, ging's für die ProSieben-Show mit Heidi Klum nun prompt wieder deutlich nach unten. Die Mittwochs-Ausgabe unterbot sogar noch den Wert der Vorwoche und kam - vorläufig gewichtet - auf den schwächsten Marktanteil, den das Format jemals erzielte. Mit durchschnittlich 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren kam "GNTM" in der werberelevanten Zielgruppe nicht über 11,6 Prozent Marktanteil hinaus.

Das reichte gleichwohl, um ProSieben um 20:15 Uhr die Marktführerschaft zu sichern - knapp vor der "Stern TV Reportage", die sich bei Vox mit dem Hauptstadtflughafen beschäftigte, und der RTL-Show "Mario Barth deckt auf". Die beiden Sendungen kamen mit jeweils 370.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern auf Marktanteile von 9,4 und 9,9 Prozent. Insgesamt war die Reihenfolge dagegen eine andere: So erreichte die "Stern TV Reportage" im Schnitt 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, während "Germany's next Topmodel" von 1,01 Millionen gesehen wurde - exakt so viele wie vor einer Woche.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

"Mario Barth deckt auf" brachte es wiederum auf 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und bewegte sich beim Gesamtpublikum damit auf Augenhöhe mit dem "Promibacken" in Sat.1, das von 1,25 Millionen gesehen wurde. Das war übrigens der zweitbeste Wert der laufenden Staffel - ebenso wie in der Zielgruppe, wo die Show mit 6,7 Prozent Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche immerhin um knapp einen Prozentpunkt zulegte. Im Anschluss fiel "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" jedoch schon wieder auf 4,5 Prozent zurück. Und auch bei ProSieben waren die Quoten am späten Abend mit "Dr. Rick & Dr. Nick" rückläufig: Mehr als 3,5 Prozent Marktanteil waren für die Beauty-Doku nach den "Topmodels" nicht drin.

Anders dagegen die Lage bei RTL, wo "Stern TV" ab 22:45 Uhr knapp einen zweistelligen Marktanteil schaffte und sich auf 10,2 Prozent steigerte. Auch die Tagesmarktführerschaft war den Kölnern in der klassischen Zielgruppe nicht zu nehmen. Eher überschaubar velief die Primetime dagegen für RTLzwei, das mit zwei Folgen von "Die Wollnys" nur Marktanteile von 3,3 und 3,6 Prozent verzeichnete und damit das Schlusslicht unter den Vollprogramm bildete. Kabel Eins sortierte sich mit "Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben" um 20:15 Uhr mit guten 4,8 Prozent noch ein ganzes Stück davor und war auch insgesamt mit 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gefragt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;