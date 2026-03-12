Der neue "Friesland"-Krimi "Schiffe schrotten" war am Mittwoch die meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen. Durchschnittlich 5,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr das ZDF ein und trieben den Marktanteil des Senders auf hervorragende 25,4 Prozent. "Friesland" lag damit noch vor der "Tagesschau", die um 20:00 Uhr im Ersten von 5,52 Millionen Menschen gesehen wurde. Gleichzeitig zum Krimi punktete aber auch der ARD-Film "Makellos - Eine kurze Welle des Glücks", der es auf 3,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,5 Prozent Marktanteil brachte.

Während "Plusminus" danach im Ersten auf 1,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurückfiel, hielt das "heute-journal" im ZDF noch 3,69 Millionen vor dem Fernseher. Der Marktanteil des Nachrichtenmagazins belief sich beim Gesamtpublikum auf 19,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum wurden 8,7 Prozent erzielt, nachdem schon "Friesland" auf ähnlich gute 8,6 Prozent kam. In dieser Altersgruppe fiel der Vorsprung auf "Makellos" übrigens geringer aus: Der ARD-Film lag um 20:15 Uhr bei 7,2 Prozent.

Am späten Abend sorgte "Maischberger" schließlich sogar noch für einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum: Sehr gute 10,5 Prozent erzielte der Talk bei den 14- bis 49-Jährigen, während insgesamt 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 12,2 Prozent sorgten. Eine direkte Überschneidungen mit "Markus Lanz" gab's diesmal nur für wenige Minuten, weil der ZDF-Talker erst nach Mitternacht an den Start ging. Dort erreichte er trotzdem noch 880.000 Personen und drehte bei den 14- bis 49-Jährigen mit 13,3 Prozent Marktanteil sogar richtig auf.

Die Zusammenfassungen der Champions League kamen dagegen ab 23:03 Uhr zunächst nur auf 6,7 Prozent bei den Jüngeren, waren aber mit Blick aufs Gesamtpublikum ungleich erfolgreicher: Durchschnittlich 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten am späten Abend noch für einen Marktanteil von 15,0 Prozent. Wie viele Menschen die Champions League live bei DAZN verfolgten, lässt sich hingegen bislang nur bedingt sagen. Allein für den den linear verbreiteten Sender DAZN werden beim bereits am Vorabend angepfiffen Spiel von Bayer Leverkusen jedoch immerhin 100.000 Fans und ein Marktanteil von 2,1 Prozent in der Zielgruppe ausgewiesen. Die Daten umfassen aber auch den Vorlauf um 18:00 Uhr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;