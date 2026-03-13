3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Donnerstagabend die erste von zunächst zwei Folgen der neuen ZDF-Reihe "Einfach Elli" ein. Das reichte für einen Marktanteil von 16,3 Prozent. "Einfach Elli" lag damit zwar nicht auf dem Niveau von Reihen wie "Der Bergdoktor" oder "Die Bergretter", lockte aber ähnlich viele Leute vor den Fernseher wie beispielsweise "Lena Lorenz" auf dem gleichen Sendeplatz. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 7,3 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 9,2 Prozent Marktanteil erzielt.

Den Tagessieg musste das ZDF aber einmal mehr dem Donnerstags-Krimi im Ersten überlassen. Dort lief nach fast zwei Jahren mal wieder ein neuer "Bozen-Krimi", der diesmal im Schnitt 5,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Das entsprach einem hervorragenden Marktanteil von 25,7 Prozent beim Gesamtpublikum, 8,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen, 15,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielt. Ganz so viele wie bei den letzten neuen Folgen vor zwei Jahren waren das aber nicht mehr: Da wurde teils sogar die 7-Millionen-Marke übersprungen.

Richtig gut lief es später am Abend für "Nuhr im Ersten". Mit im Schnitt 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Sendung einen Marktanteil von 15,5 Prozent und damit den höchsten Wert seit über einem Jahr auf diesem Sendeplatz. Auch beim jüngeren Publikum (14-49) kam man mit 9,8 Prozent erstmals seitdem wieder in die Nähe der Zweistelligkeit, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es für 10,8 Prozent. "Reschke Fernsehen" erreichte im Anschluss noch 720.000 Personen und Marktanteile von 8,8 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im ZDF talkte Maybrit Illner vor 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Das entsprach einem Marktanteil von 14,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss trumpfte Markus Lanz dann wieder mit 17,7 Prozent Marktanteil insgesamt und sogar 17,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf. 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt im Schnitt dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;