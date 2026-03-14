Die "heute-show" hat am Freitagabend im ZDF nur knapp einen neuen Quoten-Rekord beim jungen Publikum verfehlt. Mit durchschnittlich 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ging die Nachrichtensatire mit Oliver Welke als mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages hervor und trieb den ZDF-Marktanteil in dieser Altersgruppe auf herausragende 25,5 Prozent. Besser lief es zuletzt nur im November 2024.

Im Windschatten der "heute-show" verpasste im weiteren Verlauf des Abends zudem auch das "ZDF Magazin Royale" nur hauchdünn einen neuen Bestwert: Die Show mit Jan Böhmermann punktete mit tollen 21,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - fünf Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. Doch das ist ohnehin nur die halbe Wahrheit, denn erfahrungsgemäß werden die Quoten der beiden ZDF-Shows durch zeitversetzte Nutzung in den kommenden Tagen noch weiter steigen.

Insgesamt wurden für die neueste Ausgabe der "heute-show" schon mal 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ausgewiesen - und damit die höchste Reichweite seit Mitte Dezember. Auch hier lag der Marktanteil somit bei starken 21,0 Prozent. Das "ZDF Magazin Royale" sahen danach noch 1,67 Millionen Menschen.

Und schon um 20:15 Uhr dominierte das ZDF die Quoten-Hitliste: Mit 5,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bestätigte die neue Krimiserie das tolle Niveau der Auftaktfolge aus der Vorwoche und erzielte einen Marktanteil von 22,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Für die "SOKO Leipzig" blieben im Anschluss noch 4,26 Millionen Menschen dran. Wie stark der Sender am Freitag war zeigt auch der Blick auf die Top 10, unter denen sich gleich sieben ZDF-Formate finden.

Bemerkenswert: Selbst "Hallo Deutschland" erreichte um 17:15 Uhr mehr Menschen als die meisten Primetime-Formate. Durchschnittlich 2,53 Millionen sahen das Boulevardmagazin. Zum Vergleich: Die ARD-Reihe "Zwei Frauen für alle Felle" brachte es um 20:15 Uhr auf 2,45 Millionen Menschen, die Privaten blieben sogar - mit Ausnahme von "Let's Dance" bei RTL - unter der Millionenmarke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;