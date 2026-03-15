Nach dem bitteren Allzeit-Tief vom Freitag, als "The Voice Kids" in Konkurrenz zu "Let's Dance" gerade einmal noch einen Marktanteil von 4,5 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete (DWDL.de berichtete), zeigte sich die Sat.1-Show nur einen Tag später spürbar erholt - und fuhr sogar einen neuen Staffel-Bestwert ein. Dabei bekam es "The Voice Kids" mit Stefan Raabs "Wer weiß wie wann was war?" und der "Giovanni Zarrella Show" auch diesmal wieder mit Show-Konkurrenz zu tun.

Mit durchschnittlich 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren reichte es diesmal gleichwohl für einen guten Marktanteil von 8,2 Prozent in der Zielgruppe. Zudem lag die Gesamt-Reichweite mit 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die 5,2 Prozent Marktanteil entsprach, wieder auf der gewohnten Flughöhe. Am Abend zuvor hatte "The Voice Kids" die Millionen-Marke noch knapp verfehlt.

Marktanteils-Trend: The Voice Kids Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Im weiteren Verlauf des Abends tat sich Sat.1 dann aber doch noch schwer: "Hast du Töne?" fiel auf 3,9 Prozent zurück und nach Mitternacht erreichte die Doku-Reihe "Hits! Hits! Hits" sogar gerade mal noch 1,1 Prozent. Deutlich besser verlief der Abend letztlich für ProSieben: Dort erzielte der Spielfilm "Central Intelligence" zunächst ordentliche 8,6 Prozent, ehe sich "The Man from Toronto" und "Buddy Games" auf jeweils mehr als elf Prozent steigerten.

Kabel Eins, RTLzwei und Vox verpassten mit ihren Programmen hingegen die Marke von vier Prozent und mussten sich allesamt noch hinter RTL Super einreihen. Dort drehte "Asterix erobert Rom" bei den 14- bis 49-Jährigen mit starken 6,6 Prozent Marktanteil regelrecht auf - das war rund das Dreifache des Senderschnitts. Insgesamt erreichte der Zeichentrick-Klassiker im Schnitt 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und auch ZDFinfo war am Samstag richtig stark: Mit einem Tagesmarktanteil von 3,6 Prozent lag der Sender beim jungen Publikum noch vor RTLzwei und Kabel Eins.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;