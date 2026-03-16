Nachdem sich "Wer stiehlt mir die Show" in der vergangenen Woche noch stärker als im Vorjahr zurückgemeldet hatte, fiel die Reichweite in Woche 2 nun zum dritten Mal in der Geschichte des Formats unter die Millionen-Marke. Die lineare Reichweite schrumpfte um rund 130.000 auf im Schnitt nur noch 0,96 Millionen. Nicht berücksichtigt sind hier wie üblich Livestreams und zeitversetzte Nutzung.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel deutlich um 2,8 Prozentpunkte, lag mit 15,4 Prozent aber trotzdem noch bei mehr als dem Doppelten des ProSieben-Senderschnitts. Zudem war "WSMDS" beim jungen Publikum damit wieder stärkster Verfolger des Krimis im Ersten. Auf den gesamten Sonntag gesehen war ProSieben in der klassischen Zielgruppe mit 9,8 Prozent sogar Tagesmarktführer vor dem Ersten, das 8,9 Prozent erreichte.

Zu verdanken war das neben "Wer stiehlt mir die Show?" der Oscar-Nacht: Zwischen 23:30 Uhr und Mitternacht sahen 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung vom Roten Teppich, was 5,9 Prozent Marktanteil insgesamt und 15,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Die Verleihung selbst sahen sich zwischen Mitternacht und 3 Uhr - hier endet die Quotenmessung des Vortages - im Schnitt 340.000 Personen an. Das lag auf einem ähnlichen Niveau wie im vergangenen Jahr, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 18,7 Prozent.

Nochmal zurück in die Primetime: Während ProSieben dort an Boden verlor, konnte sich "Grill den Henssler" bei Vox steigern. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,22 Millionen sogar deutlich höher aus als bei "WSMDS", im Vergleich zur Vorwoche kamen 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dazu. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte um einen Prozentpunkt auf 6,8 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen ging's auf 7,3 Prozent nach oben.

RTL erreichte mit dem Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" 1,62 Millionen 007-Fans insgesamt und mäßige Marktanteile von 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sowie 8,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Damit zählte RTL doppelt so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie Sat.1, wo sich 0,81 Millionen "Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2" anschauten. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film mit 7,7 Prozent aber klar über dem Sat.1-Senderschnitt, 7,1 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. Sehr zufrieden sein dürfte man auch bei Kabel Eins, wo "Geostorm" einen Marktanteil von 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte. Insgesamt sahen hier 790.000 Personen zu. RTLzwei war dagegen chancenlos und kam nicht über 3,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil für "Honest Thief" hinaus. Die Gesamt-Reichweite lag bei 0,55 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;