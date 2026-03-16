Mit der Folge "Ich weiß, was du heimlich getan hast" ging am Sonntag die neueste Staffel der ZDF-Reihe "Frühling" zu Ende - und erneut kann man in Mainz mit dem Erfolg sehr zufrieden sein. Die letzte Folge erreichte im Schnitt bei der linearen Ausstrahlung nochmal 4,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was starken 18,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Im Schnitt lagen die sechs neuen Folgen in diesem Jahr bei der linearen Ausstrahlung im Schnitt sogar wieder knapp über der 5-Millionen-Marke. Im Vergleich zum Vorjahr war das zwar ein leichter Rückgang um 230.000, allerdings ist "Frühling" inzwischen auch im Streaming fürs ZDF ein schöner Erfolg. Der durchschnittliche Marktanteil in dieser Staffel lag mit 19,0 Prozent sogar höher als im Vorjahr (berücksichtigt sind hier nur die vorläufig gewichteten Zahlen), bei den 14- bis 49-Jährigen war der Marktanteil in diesem Jahr erstmals sogar im Schnitt zweistellig. Die letzte Folge kam in dieser jungen Altersgruppe auf sehr gute 10,9 Prozent.

Geschlagen geben musste sich das ZDF am Sonntagabend trotzdem wie gewohnt dem ARD-Krimi. Dort lief zwar diesmal kein "Tatort", sondern ein "Polizeiruf 110", der lag mit im Schnitt 7,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber auf dem gleichen Niveau wie die "Tatorte" der letzten Wochen. Der Marktanteil belief sich auf hervorragende 28,4 Prozent beim Gesamtpublikum, 16,1 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei Caren Miosga blieben im Anschluss 2,53 Millionen dran. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei soliden 13,1 Prozent, 8,3 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ZDF setzte am späteren Sonntagabend auf "Mord im Mittsommer" und erzielte dank 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erfreuliche 16,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Jüngere waren allerdings kaum darunter, mehr als 3,0 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bis 49-Jährigen damit nicht zu holen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;