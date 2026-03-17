Am Montag hat sich Linda Zervakis in ihrer gleichnamigen Reportagereihe bei ProSieben mit der deutschen Wirtschaft beschäftigt. Doch wie schon bei den zwei Ausgaben, die Ende 2025 zu sehen waren, blieb das Interesse des Publikums überschaubar. Nur 320.000 Menschen sahen sich die Reportage an, 210.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam Zervakis daher auch nur auf 5,3 Prozent Marktanteil.

Damit ist ProSieben am Montag das schwächste der acht großen Vollprogramme gewesen. Man musste sich auch Konkurrenten geschlagen geben, die mal normalerweise locker hinter sich lässt. Allen voran RTLzwei, wo "Die Geissens" zum Start in die neue Woche Staffel-Bestwerte aufstellten. Die zwei neuen Folgen unterhielten 430.000 und 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, Ausgabe zwei erzielte damit die höchste Reichweite der Staffel. Mit 6,3 und 5,7 Prozent Marktanteil lief es in der Zielgruppe sehr gut, bislang performten alle Folgen der Staffel schlechter.

Kabel Eins kam zur besten Sendezeit sogar auf mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als ProSieben und RTLzwei zusammen. Den Actionfilm "Parker" mit Jason Statham und Jennifer Lopez sahen zur besten Sendezeit 1,20 Millionen Menschen, beim jungen Publikum holte der Sender damit 6,2 Prozent Marktanteil. Das thematisch ähnlich gelagerte "Stirb Langsam - Ein guter Tag zum Sterben" erreichte später noch 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,4 Prozent.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent ist es für ProSieben ein schwacher Start in die neue Woche gewesen - zurückzuführen ist das vor allem auf die Primetime, aber nicht nur. Eine Wiederholung von "Uncovered" holte nach dem schlechten Vorlauf von Linda Zervakis später am Abend nur noch 2,8 Prozent Marktanteil. Die US-Sitcoms in der Daytime schwächelten zudem zur Mittagszeit sowie am frühen Vormittag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;