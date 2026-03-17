RTL und Vox haben sich den Primetime-Sieg in der klassischen Zielgruppe am Montag geteilt: Sowohl "Wer wird Millionär?" als auch "Die Höhle der Löwen" erreichten 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen. Während Günther Jauch damit auf 12,7 Prozent Marktanteil kam, holte die Gründershow sogar noch etwas bessere 12,9 Prozent.

In der erweiterten Zielgruppe (12-59) ging das Duell allerdings deutlich zugunsten von Günther Jauch aus: "Wer wird Millionär?" verzeichnete hier starke 12,2 Prozent, aber auch die Vox-Löwen können mit den erzielten 9,2 Prozent sehr zufrieden sein. Insgesamt kam die Vox-Sendung auf 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Quizshow bei RTL verfolgten dagegen 2,48 Millionen Personen.

Eine Liga darunter spielte Sat.1, das eine neue Ausgabe von "Promis unter Palmen" ins Rennen schickte. Dabei ging die Quoten-Achterbahnfahrt aus den zurückliegenden Wochen munter weiter: Nachdem in der vergangenen Woche selbst die Marke von 6 Prozent Marktanteil verfehlt und ein Allzeit-Tief aufgestellt wurde, sah es mit 7,0 Prozent Marktanteil jetzt wieder besser aus. 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Zielgruppe sahen zu, insgesamt lag die Reichweite bei 910.000.

Am Vorabend gibt es dagegen keine Entwarnung für Sat.1 - im Gegenteil. Die Serien dort laufen weiterhin extrem schlecht. Zwei Folgen von "Ein Hof zum Verlieben" lagen bei rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, "Die Landarztpraxis" konnte diese Reichweite später nur verdoppeln. Während der "Hof zum Verlieben" damit bei 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen blieb, kam die "Landarztpraxis" im Anschluss auf nicht viel bessere 2,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;