Wie schon in der letzten Februar-Woche dominierten auch in der ersten März-Woche Nachrichten das Ranking der nettoreichweitenstärksten Programmmarken im Streaming. Zur Nachrichtenlage rund um den Iran-Krieg kam auch noch der Wahl-Sonntag in Baden-Württemberg dazu. Die "Tagesschau" steigerte ihre Nettoreichweite dadurch auf rund zwei Millionen Personen, "ZDFheute" lag mit 1,84 Millionen nur knapp dahinter, "ntv Nachrichten" der RTL-Gruppe landete mit einer Wochen-Nettoreichweite von 1,57 Millionen auf Platz 3. Auch Springers "Welt News" ergatterte mit knapp 0,82 Millionen im Streaming erreichten Personen noch eine Top-10-Platzierung.

Im fiktionalen Bereich waren es zwei ZDF-Formate, die ganz oben rangierten. Die linear sonntags ausgestrahlte Reihe "Frühling" mit Simone Thomalla übersprang dabei erstmals überhaupt die Millionen-Marke - und zwar deutlich. Mit einer Nettoreichweite von 1,255 Millionen stellte sie die vorherigen Bestwerte bei Weitem in den Schatten. Der "Bergdoktor" rangierte dahinter bei rund einer Million. RTL erreichte mit "GZSZ" rund 850.000 Personen binnen einer Woche im Streaming.

Prime Video brachte mit "Young Sherlock" mal wieder eine seiner Serien unter die Top 10: Rund 820.000 Personen wurden in der Premieren-Woche im Streaming erreicht. So gefragt wie in den letzten Monaten "Fallout" oder gar "Maxton Hall" ist die Serie damit zwar nicht, ein guter Start ist das aber allemal. Freuen kann man sich bei RTL über eine Streaming-Nettoreichweite von 0,59 Millionen für "Let's Dance": Die live übertragene Tanzshow ist eigentlich nicht besonders prädestiniert für VoD-Abrufe, um so bemerkenswerter ist dieser neue Wochen-Rekord für das Format.

Wie schon in der letzten Woche so war auch diesmal die Top 10 komplett Reality-frei. Stärkste Programmmarke aus diesem Bereich war die "#CoupleChallenge" von RTLzwei, die online bei RTL+ zu sehen ist. (Neuerdings werden die RTLzwei-Marken separat ausgewiesen). Die Nettoreichweite lag bei 0,765 Millionen. Damit rangiert RTLzwei noch vor den stärksten Joyn-Marken - doch auch dort läuft's dank "Germany's Next Topmodel" und "Promis unter Palmen" gerade recht gut. "Promis unter Palmen" legte mit einer Wochen-Nettoreichweite von 0,722 Millionen auf den vor zwei Wochen zum Staffelauftakt aufgestellten Bestwert sogar noch eine kleine Schippe obendrauf.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 10 (2.3.-8.3.2026)

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Tagesschau ARD 2,001 ZDFheute ZDF 1,836 ntv Nachrichten RTL 1,572 Sportstudio Live ZDF 1,442 Frühling ZDF 1,255 Der Bergdoktor ZDF 0,994 Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL 0,852 Young Sherlock Amazon 0,818 Welt News Axel Springer 0,817 Tatort ARD 0,808 Bundesliga DAZN 0,802 heute-show ZDF 0,782 #CoupleChallenge RTLzwei 0,765 Germany's Next Topmodel Joyn 0,731 Promis unter Palmen Joyn 0,722 Sportschau ARD 0,659 In aller Freundschaft ARD 0,634 Sturm der Liebe ARD 0,600 Let's Dance RTL 0,590 Cross Amazon 0,572

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 02.03.2026-08.03.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17289 vom 16.03.2026

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.