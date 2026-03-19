"Aktenzeichen XY" ist am Mittwochabend das mit Abstand meistgesehene Format im deutschen Fernsehen gewesen - und das sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum. Insgesamt schalteten 4,42 Millionen Menschen ein, das entsprach einem hervorragenden Marktanteil in Höhe von 19,6 Prozent. 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zudem zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier wurden 17,7 Prozent Marktanteil gemessen.

Damit ließ Rudi Cerne auch die private Konkurrenz ziemlich alt aussehen, "Germany’s Next Topmodel" lief jedenfalls deutlich schlechter. Mit 510.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,9 Prozent Marktanteil ließ die Castingshow das Allzeit-Tief aus der vergangenen Woche allerdings wieder hinter sich. Gewisse Verschleißerscheinungen an dem Format sind in diesem Jahr jedoch unübersehbar. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,04 Millionen.

Im ZDF war das "XY"-Publikum übrigens schnell verschwunden. Das "heute journal" informierte zwar noch 3,51 Millionen Personen und erreichte 17,8 (gesamt) und 11,4 Prozent Marktanteil (14-49), aber schon das nachfolgende "Die Spur: Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers" kam nur noch auf 1,55 Millionen sowie 10,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den Jüngeren wurden lediglich 7,1 Prozent gemessen. Dafür steigerten sich die Champions-League-Highlights später beim jungen Publikum wieder auf 10,7 Prozent, "Markus Lanz" kam sogar auf 13,6 Prozent.

Das Erste erreichte am Mittwoch zur besten Sendezeit mit der Filmkomödie "So haben wir dich nicht erzogen" 3,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit lag der Streifen etwas unter dem Durchschnitt auf diesem Sendeplatz, der Marktanteil lag dennoch bei guten 14,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 8,9 Prozent ebenfalls gut. "Plusminus" hielt sich später beim Gesamtpublikum noch knapp bei einem zweistelligen Marktanteil, 2,03 Millionen Menschen blieben beim Magazin dran. "Maischberger" erreichte am späten Abend noch 1,25 Millionen Personen, das entsprach 12,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte der Talk den Marktanteil jedoch ziemlich deutlich auf 11,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;