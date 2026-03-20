"Der Bozen-Krimi" hat am Donnerstag nahezu identische Quoten wie in in der Vorwoche verzeichnet. Durchschnittlich 5,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Krimireihe im Ersten und trieben den Marktanteil beim Gesamtpublikum damit auf hervorragende 25,8 Prozent. Leichte Verluste gab es hingegen für die neue ZDF-Reihe "Einfach Elli", die sich mit 3,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 14,7 Prozent Marktanteil aber trotzdem gut hielt. Die Premieren-Folge hatten noch über 3,7 Millionen gesehen.

Beim jungen Publikum erreichten ARD und ZDF um 20:15 Uhr hingegen Marktanteile von 8,6 und 7,4 Prozent, mussten sich damit also deutlich hinter den stärksten Privatsendern einreihen. Während "Germany's next Topmodel" bei ProSieben mit einem Marktanteil von 13,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Wert seit zwei Wochen und insgesamt 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar die höchste Reichweite der Staffel verzeichnete, konnte RTL ein letztes Mal mit dem VfB Stuttgart punkten.

Schaffte die Vorberichterstattung zunächst nur 5,8 Prozent Marktanteil, so erreichte die erste Hälfte des Europa-League-Rückspiels zwischen dem FC Porto und den Stuttgartern mit 640.000 Fans unter 50 schon sehr gute 14,8 Prozent. Die zweite Hälfte steigerte sich schließlich noch leicht auf 15,5 Prozent. Einige schienen nach dem Tor der Portugiesen in der ersten Hälfte jedoch die Hoffnung auf ein Weiterkommen des VfB aufgegeben zu haben: Die Reichweite ging von 2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in der ersten auf 2,10 Millionen in der zweiten Hälfte zurück. Der Gesamt-Marktanteil zog zu diesem Zeitpunkt jedoch auf 12,2 Prozent an.

Nur eine Nebenrolle spielte hingegen die Parallel-Übertragung bei Nitro, wo allerdings imerhin noch einmal bis zu 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzukamen. In der Zielgruppe lagen die Marktanteile bei 1,1 und 0,7 Prozent, ehe die Highlights am späten Abend bei 0,8 Prozent lagen. Die zu diesem Zeitpunkt bei RTL gezeigte "Stefan Raab Show" fiel derweil auf einen Marktanteil von 6,2 Prozent zurück und brachte insgesamt im Schnitt lediglich 320.000 Personen zum Lachen.

Doch nicht nur RTL setzte am Donnerstag auf Live-Sport: Bei ProSieben feierte schon im Vorabend die deutschen Handballer ihren Einstand mit dem Länderspiel gegen Ägypten. Das startete um 18:15 Uhr mit 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,5 Prozent Marktanteil zunächst ziemlich überschaubar, steigerte sich mit der zweiten Hälfte aber auf gute 10,1 Prozent sowie insgesamt 660.000 Fans. Die Nachberichte taten sich dagegen schon wieder schwerer und mussten sich mit 5,8 Prozent Marktanteil begnügen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;