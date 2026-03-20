DMAX hat am Donnerstagabend mit seiner Dokusoap "112: Feuerwehr im Einsatz" einen schönen Quoten-Erfolg verbuchen können. Nachdem der Staffel-Auftakt in der Vorwoche mit einem Marktanteil von 1,2 Prozent in der Zielgruppe noch recht verhalten ausfiel, schoss der Wert diesmal auf starke 4,6 Prozent nach oben. Insgesamt schalteten um 20:15 Uhr im Schnitt 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein und damit mehr als doppelt so viele wie sieben Tage zuvor.

"112" rückte damit zugleich nah an Vox und RTLzwei heran: Während der Spielfilm "Mad Max: Fury Road" bei Vox zur besten Sendezeit recht verhaltene 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte, bewegte sich "Reeperbahn privat!" mit 5,4 Prozent deutlich über dem RTLzwei-Senderschnitt. Für "Hartes Deutschland" ging es im Anschluss noch auf 6,4 Prozent nach oben. DMAX konnte das Spitzen-Niveau zunächst hingegen nicht ganz halten, erreichte mit "Notaufnahme: Samstagnacht" und "Trucking Hell" danach aber trotzdem noch überzeugende Marktanteile von 2,7 und 3,8 Prozent. Nach 23 Uhr übersprang der Sender schließlich noch einmal die Marke von vier Prozent.

Einen schönen Dokusoap-Erfolg kann auch weiterhin Kabel Eins für sich verbuchen, wo "Roadtrip Australien" auch in der vierten Woche wieder ablieferte. 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, darunter 270.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe überzeugte der "Roadtrip" somit mit einem sehr guten Marktanteil von 6,7 Prozent. Für die "German Cops" war danach mit immerhin noch 4,2 Prozent der bislang beste Wert seit dem Start drin.

Knapp hinter Kabel Eins rangierte um 20:15 Uhr übrigens die Sat.1-Show "Hast du Töne?", die die ganz mageren Quoten der vergangenen Wochen diesmal allerdings hinter sich lassen konnte und mit 6,5 Prozent Marktanteil einen Rekord für die laufende Staffel verzeichnete. Insgesamt erreichte das Musik-Quiz mit Matthias Opdenhövel diesmal 890.000 Menschen - auch das waren spürbar mehr als zuletzt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;