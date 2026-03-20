RTLzwei hat am Donnerstag in der Daytime über Stunden hinweg zweistellige Marktanteile mit seinen Dokusoap-Wiederholungen erzielt. So erreichte schon "Der Trödeltrupp" um 13:00 Uhr starke 10,9 Prozent in der Zielgruppe - doch der Höhepunkt war damit noch nicht erreicht. Während "Hartz und herzlich" und "Hartz Rot Gold" danach zunächst auf Werte von 7,5 und 9,8 Prozent kamen, steigerten sich die "RTLzwei News" um 16 Uhr plötzlich auf hervorragende 13,9 Prozent.

Und danach ging es sogar noch erfolgreicher weiter: So punktete "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" im Anschluss mit tollen 14,0 Prozent Marktanteil und machte RTLzwei damit in der Zielgruppe sogar zeitweise zum Marktführer am Nachmittag. Für "Hartz Rot Gold" waren anschließend noch 10,0 Prozent drin, ehe eine weitere "Hartz und herzlich"-Folge ab 18:08 Uhr schließlich bei 9,5 Prozent lag.

Insgesamt schalteten zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein - eine Flughöhe, die "Berlin - Tag & Nacht" eine Stunde später nicht zu halten vermochte. Die Dailysoap halbierte die RTLzwei-Reichweite am Vorabend auf 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und blieb auch in der klassischen Zielgruppe mit einem Marktanteil von 3,1 Prozent schwach. Weitaus besser lief es parallel dazu für "Das perfekte Dinner", das bei Vox den Marktanteil auf sehr gute 11,5 Prozent trieb - Bestwert seit etwa einem Monat.

Ganz anders die Lage hingegen in Sat.1: Dort sackte die neue Soap "Ein Hof zum Verlieben" um 18:30 Uhr auf desolate 0,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab, nachdem die erste Folge der Serie im Vorfeld immerhin noch 2,7 Prozent erreichte. Mit insgesamt jeweils 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ist "Ein Hof zum Verlieben" inzwischen aber ein ganzes Stück von den Werten der ersten Tage entfernt. Besser, aber ebenfalls nicht überragend schlug sich später "Die Landarztpraxis", die es auf 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe brachte.

Eine gute Entscheidung war es von Sat.1 derweil, am Vormittag und Mittag noch einmal "Richter Alexander Hold" aus dem Archiv zu holen. Mit alten Folgen der Gerichtsshow erreichte der Sender bis zu 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - eine deutlich höhere Reichweite also als mit "Ein Hof zum Verlieben" am Vorabend. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zeitweise sogar bei richtig guten 11,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;