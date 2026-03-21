Kabel Eins setzt am Freitag seit Monaten auf True-Crime-Formate, kann damit um 20:15 Uhr allerdings meist nicht punkten. Für den Auftakt von "Mord im Dorf" sah es in dieser Woche nun sogar besonders schlecht aus: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei miserablen 1,6 Prozent, insgesamt sahen im Schnitt 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was 1,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es zwar etwas besser aus, doch auch 2,3 Prozent Marktanteil sind dort ein mageres Ergebnis.

Gleichwohl zeigt sich auch Woche für Woche im Lauf des Abends eine ansteigende Form. "Serienmörder - Das Böse unter uns" konnte im Anschluss ab 22:20 Uhr sogar die absolute Reichweite noch leicht auf 0,46 Millionen steigern. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog auf immerhin 3,4 Prozent an, bei den 14- bis 59-Jährigen ging's auf 3,7 Prozent hoch.

Vor allem aber kann sich Kabel Eins freuen, dass die Zweitverwertung der wenige Wochen zuvor um 20:15 Uhr noch schwach gelaufenen True-Crime-Formate am späten Abend meist richtig gut läuft. "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" erzielte dort ab 23:21 Uhr starke 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar 5,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier nochmal erreicht. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen erreichten die "Sisters in Crime" um 20:15 Uhr nur 20.000 Menschen mehr. Die hohe Repertoire-Fähigkeit der True-Crime-Formate macht sie für den Sender also wertvoller, als es die mauen Quoten der Erstausstrahlungen zunächst vermuten lassen.

Das ändert freilich trotzdem nichts daran, dass sich Kabel Eins damit freitags um 20:15 Uhr hinter der Konkurrenz einsortiert. Selbst der Disney Channel erreichte mit "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" nicht nur bei den 14- bis 49-Jährigen mit 4,6 Prozent einen erheblich höheren Marktanteil, auch die Gesamt-Reichweite lag mit 0,47 Millionen höher. RTLzwei holte mit dem Klassiker "Stirb langsam" 510.000 Personen vor den Fernseher, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 3,9 Prozent. ProSieben punktete mit 9,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für "Black Widow". Insgesamt sahen dort 1,06 Millionen Personen zu. Bei Vox erzielte "Goodbye Deutschland" einen Marktanteil von 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag bei 0,66 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;