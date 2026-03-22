Die gute Nachricht für RTL zuerst: Das neue Generationen-Quiz "Wer weiß wann wie was war?" hat auch mit der zweiten Folge am Samstagabend überzeugen können. Die schlechte Nachricht: Ganz so stark wie bei der Premiere lief es für die Show mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab diesmal nicht. Nachdem die Premiere noch von über 1,8 Millionen Menschen gesehen wurde, ging die Reichweite nun ein Stück zurück.

Ganz genau lassen sich die Quoten allerdings nicht vergleichen, denn kurioserweise werden die Werte in dieser Woche gesplittet ausgewiesen: So waren ab 20:15 Uhr zunächst 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, ab 21:54 Uhr waren es 1,58 Millionen - augenscheinlich ist es RTL also gelungen, im Laufe des Abends das Publikum einzusammeln. Das gilt auch für die Zielgruppe, in der etwa eine halbe Millionen 14- bis 49-Jährige einschalteten und für Marktanteile von 12,8 und 14,0 Prozent sorgten.

Ganz so dominant wie in der Vorwoche, als noch 17 Prozent erzielt wurden, war "Wer weiß wie wann was war?" mit der zweiten Ausgabe also nicht. Das liegt womöglich auch daran, dass es RTL diesmal mit Quiz-Konkurrenz im ZDF zu tun bekam - genauer gesagt mit Johannes B. Kerners "Quiz-Champion", der über drei Stunden hinweg auf sehr gute 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam, damit also auf Augenhöhe mit Raab und Schöneberger lag.

Beim Gesamtpublikum war Kerner dagegen erwartungsgemäß deutlich stärker und brachte es mit dem "Quiz-Champion" auf 3,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,4 Prozent Marktanteil. Die drei meistgesehenen Sendungen des Tages liefen gleichwohl im Ersten: Neben "Tagesschau" und "Sportschau" überzeugte der Sender um 20:15 Uhr zudem mit dem Spielfilm "Der Beschützer - Wissen, das tötet", der mit 4,91 Millionen Personen auf starke 21,9 Prozent Marktanteil kam. Beim jungen Publikum waren noch 9,0 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;