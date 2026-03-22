Auch wenn mit der Begegnung zwischen Darmstadt 98 und Schalke 04 in dieser Woche ein echtes Spitzenspiel in der 2. Bundesliga anstand, verzichtete RTL auf eine Übertragung in seinem Hauptprogramm und gewährte stattdessen Nitro den Vortritt. Das verhalf dem Spartensender am Samstagabend zu einem neuen Rekord: Erstmals knackte Nitro mit einem Zweitliga-Spiel die Millionen-Marke, wenn auch denkbar knapp.

Genau 1,00 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren während der zweiten Hälfte dabei, sodass der Marktanteil schon beim Gesamtpublikum bei 4,7 Prozent lag. In der Zielgruppe lief es sogar noch besser: Dort sorgten 280.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für starke 7,1 Prozent. Und auch die erste Hälfte erwies sich für Nitro bereits als Erfolg und kam auf 890.000 Fans sowie einen Marktanteil von 6,0 Prozent in der Zielgruppe. Tatsächlich war das Zweitliga-Topspiel am Samstagabend aber sogar noch gefragter, denn Sky erzielte mit seiner Parallel-Übertragung weitere 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Hier verfolgten im Schnitt 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie, die letztlich mit einem Unentschieden endete.

Sky räumte zudem bereits am Nachmittag mächtig ab und schrammte mit den Einzelspielen der Bundesliga nur knapp am bisherigen Saison-Rekord vorbei: Herausragende 26,1 Prozent Marktanteil erzielte der Pay-TV-Sender ab 15:30 Uhr, insgesamt waren 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei - so viele wie seit Ende Oktober nicht mehr. Und auch das anschließende Topspiel zwischen Dortmund und dem HSV war ein voller Erfolg und landete bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 16,5 Prozent noch vor der ARD-"Sportschau". Im Schnitt sahen 1,11 Millionen Menschen, wie der BVB das Spiel noch drehte.

Im Free-TV räumte derweil am Samstagabend nicht nur Nitro ab - mit dem Disney Channel mischte noch ein weiterer Spartensender vorne mit. Möglich machte das der Animationsfilm "Chaos im Netz", der mit 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen tolle 6,0 Prozent Marktanteil erzielte und damit selbst Sat.1 hinter sich ließ. Insgesamt schalteten 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Tagesmarktanteil des Disney Channels lag unterm Strich bei sehr guten 2,8 Prozent, Nitro landete mit 2,7 Prozent hauchdünn dahinter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;