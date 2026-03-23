Der Blick auf die Quote am Morgen danach gibt bei "Germany's Next Topmodel" einen kleiner werdenden Anteil der tatsächlichen Nutzung zurück, weil dort sowohl die VoD-Aufrufe als auch Livestreams auf Joyn sowie zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg wie etwa Festplattenrekorder fehlen. Nach Einrechnung der beiden letztgenannten Komponenten (also noch ohne VoD bei Joyn) zog die Reichweite der Mittwochs-Folge in der vergangenen Woche noch um 290.000 auf 1,29 Millionen an, am Donnerstag von 1,08 auf 1,42 Millionen.

Weil ein Großteil dieses zusätzlichen Publikums zwischen 14 und 49 Jahren alt ist, steigen die Marktanteile besonders in dieser Altersgruppe nachträglich erheblich an: Am Mittwoch um 3,8 Prozentpunkte auf 15,4 Prozent, am Donnerstag gar um 4,1 Prozentpunkte auf 17,2 Prozent. Einen höheren Marktanteils-Nachschlag gab's in der Geschichte des Formats noch nie.

Betrachtet man nur die um 20:15 Uhr gestarteten Sendungen, dann ging Platz 3 im Ranking der Sendungen mit dem höchsten Marktanteils-Nachschlag beim jungen Publikum ebenfalls an ein ProSieben-Format: "Wer stiehlt mir die Show" legte dort noch um zwei Prozentpunkte auf nun 17,4 Prozent Marktanteil zu. Das nachträgliche Plus war damit erheblich höher als beim Staffelauftakt, damit sieht nach endgültiger Gewichtung der Rückgang im Vergleich zur Vorwoche schon nicht mehr so dramatisch aus (von 18,9 auf 17,4 Prozent).

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) - nur Sendungen um 20:15 Uhr

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 12.03.

20:15 1,42

(+0,34) 6,7%

(+1,3%p.) 0,71

(+0,22) 17,2%

(+4,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 11.03.

20:15 1,29

(+0,29) 6,1%

(+1,2%p.) 0,62

(+0,20) 15,4%

(+3,8%p.) Wer stiehlt mir die Show? 15.03.

20:14 1,15

(+0,20) 5,3%

(+0,7%p.) 0,76

(+0,13) 17,4%

(+2,0%p.) Let's dance 13.03.

20:14 3,46

(+0,47) 17,3%

(+1,3%p.) 0,84

(+0,16) 20,6%

(+1,7%p.) Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! 09.03.

20:15 1,10

(+0,22) 4,8%

(+0,8%p.) 0,31

(+0,08) 7,3%

(+1,5%p.) Einfach Elli 12.03.

20:15 4,01

(+0,29) 16,7%

(+0,4%p.) 0,36

(+0,06) 8,0%

(+0,7%p.) Das dunkle Vermächtnis 14.03.

20:15 5,41

(+0,14) 23,7%

(-0,2%p.) 0,35

(+0,04) 8,8%

(+0,7%p.) Polizeiruf 110: Ablass 15.03.

20:16 7,69

(+0,30) 28,4%

(-0,0%p.) 0,90

(+0,09) 16,8%

(+0,7%p.) Das große Promibacken 11.03.

20:14 1,32

(+0,07) 6,4%

(+0,1%p.) 0,29

(+0,05) 7,3%

(+0,6%p.) Frühling - Ich weiß, was du heimlich getan hast 15.03.

20:15 5,14

(+0,23) 18,9%

(+0,0%p.) 0,62

(+0,07) 11,5%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.03.-15.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 20:10 und 20:35 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Den insgesamt höchste Nachschlag für eine Primetime-Sendung gab's aber wieder für "Let's Dance", das seine Reichweite erneut um fast eine halbe Million auf 3,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigern konnte. Kräftiger aufwärts ging's mal wieder nur fürs "ZDF Magazin Royale", das etwas mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewann, sowie die "heute-show", die nach einem Plus von 1,27 Millionen nur knapp unter der 5-Millionen-Marke blieb.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 13.03.

22:33 4,95

(+1,27) 25,0%

(+4,0%p.) 1,47

(+0,54) 32,6%

(+7,1%p.) ZDF Magazin Royale 13.03.

23:07 2,18

(+0,51) 14,4%

(+2,2%p.) 0,97

(+0,35) 27,4%

(+5,9%p.) Let's dance 13.03.

20:14 3,46

(+0,47) 17,3%

(+1,3%p.) 0,84

(+0,16) 20,6%

(+1,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 12.03.

20:15 1,42

(+0,34) 6,7%

(+1,3%p.) 0,71

(+0,22) 17,2%

(+4,1%p.) Polizeiruf 110: Ablass 15.03.

20:16 7,69

(+0,30) 28,4%

(-0,0%p.) 0,90

(+0,09) 16,8%

(+0,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 11.03.

20:15 1,29

(+0,29) 6,1%

(+1,2%p.) 0,62

(+0,20) 15,4%

(+3,8%p.) Einfach Elli 12.03.

20:15 4,01

(+0,29) 16,7%

(+0,4%p.) 0,36

(+0,06) 8,0%

(+0,7%p.) Nuhr im Ersten 12.03.

22:52 2,06

(+0,25) 16,5%

(+1,0%p.) 0,23

(+0,02) 9,5%

(-0,3%p.) Der Bozen-Krimi: Teuflische Strafe 12.03.

20:15 6,08

(+0,24) 25,3%

(-0,4%p.) 0,39

(+0,02) 8,6%

(-0,2%p.) Mordufer 13.03.

20:15 5,42

(+0,24) 22,2%

(-0,3%p.) 0,34

(+0,04) 7,7%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.03.-15.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;