Günther Jauch hat am Montag 2,89 Millionen Menschen mit einer neuen Ausgabe von "Wer wird Millionär?" erreicht, das war die höchste Reichweite für das Format seit Mitte Januar. Zuletzt sahen immer mal wieder weniger als zweieinhalb Millionen Personen zu. Dass es jetzt deutlich mehr waren, ist wohl auch auf die Schwäche des ZDF zurückzuführen. Dort performte der Fernsehfilm der Woche auf einem niedrigeren Niveau als üblich.

Den Film "Eine bessere Welt" mit Peri Baumeister und Serkan Kaya sahen im ZDF zur besten Sendezeit nur 2,96 Millionen Menschen. Eine niedrigere Reichweite erzielten die Mainzer auf diesem Sendeplatz mit einer Erstausstrahlung zuletzt im Oktober des vergangenen Jahres. Der Marktanteil des Films lag bei 13,0 Prozent, "Wer wird Millionär?" erreichte aufgrund der deutlich längeren Sendezeit 14,5 Prozent.

Während "Eine bessere Welt" bei den 14- bis 49-Jährigen nur auf 4,5 Prozent Marktanteil kam, drehte Günther Jauch in dieser Altersklasse mächtig auf. 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die RTL-Show an, keine andere Sendung erreichte nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite. Mit den erzielten 15,5 Prozent kann man sehr zufrieden sein. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen reichten die 13,2 Prozent ebenfalls zum Primetime-Sieg.

Spannend ist auch ein Blick auf Das Erste. Die Doku "Orang-Utans" erreichte dort zur besten Sendezeit starke 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit musste sich die Sendung beim jungen Publikum nur "Wer wird Millionär?" geschlagen geben. Insgesamt sorgten 2,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 11,1 Prozent. "Hart aber fair" erreichte danach noch eine Reichweite in Höhe von 1,90 Millionen. Während insgesamt damit 9,0 Prozent drin waren, wurden beim jungen Publikum nur noch 5,7 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;