Mit seinen verschiedenen Reportagereihen ist ProSieben zuletzt alles andere als erfolgreich gewesen. Da macht jetzt auch Thilo Mischke keine Ausnahme: Mit einer Reportage über Lifecoaching erreichte er jetzt nur 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zur besten Sendezeit, nur einmal lief es in der Vergangenheit noch schlechter. Beim jungen Publikum setzte es dagegen zwei Tiefs: 160.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, weniger erreichte die Reihe von und mit Mischke noch nie. Und auch die erzielten 3,9 Prozent Marktanteil sind ein bitterer Tiefstwert.

Damit war das Ende der Fahnenstange am Montagabend für ProSieben übrigens noch nicht erreicht: Eine Wiederholung von "Uncovered" fiel am späteren Abend auf noch schlechtere 3,3 Prozent Marktanteil zurück und eine Ausgabe von "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" kam sogar nur auf 2,9 Prozent. Am Ende reichte es für ProSieben nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,2 Prozent.

Damit musste sich ProSieben sogar noch Sat.1 geschlagen geben, das mit 5,7 Prozent Tagesmarktanteil ebenfalls nicht gut performte. In der Primetime unterhielt "Promis unter Palmen" aber immerhin 920.000 Menschen, beim jungen Publikum entsprach das 6,4 Prozent. Zwei Folgen der "Spiegel TV"-Reportage blieben später jedoch bei 3,9 und 2,6 Prozent hängen. Am Vorabend lag die "Landarztpraxis" bei 4,0 Prozent und "Ein Hof zum Verlieben" verpasste gar eine 2 vor dem Komma.

Äußerst dürftig verlief auch der Abend für RTLzwei: Zwei Folgen der "Geissens" unterhielten nur 400.000 bzw. 380.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe entsprach das jeweils 2,8 Prozent Marktanteil. Zu wenig für die Ansprüche des Senders speziell bei diesem Format. Zufrieden sein kann man dagegen bei Vox: "Die Höhle der Löwen" erreichte 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und kam so zur besten Sendezeit auf erfolgreiche 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;