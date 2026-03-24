1,515 Millionen Personen sahen in der Woche zwischen dem 9. und 15. April mit "Young Sherlock" mindestens für wenige Sekunden "Young Sherlock" bei Prime Video - das geht aus der wöchentlichen Programmmarken-Ausweisung der AGF vor, die diesmal von der Amazon-Serie angeführt wird. Das war nochmal ein Plus von rund 700.000 im Vergleich zur Vorwoche. "Young Sherlock" lag in Woche 2 damit noch leicht über dem Bestwert während der zweiten Staffel von "Fallout" in den letzten Wochen. "Maxton Hall" hatte im November aber sogar die 2-Millionen-Marke geknackt.

Nach Wochen lag damit also erstmals keine News-Marke ganz vorne, "Tagesschau" und "ntv Nachrichten" belegen aber die Plätze 2 und 3. Direkt dahinter kommt mit einer Wochen-Nettoreichweite von 1,305 Millionen dann aber schon die ZDF-Reihe "Frühling", die damit den Rekordwert der vergangenen Woche nochmal um gut 50.000 übertreffen konnte. Zum Vergleich: Im letzten Jahr kam "Frühling" in der stärksten Woche auf eine Nettoreichweite von 0,826 Millionen, hier ist also eine enorme Steigerung zu verzeichnen.

Über einen neuen Wochen-Bestwert kann man sich auch bei RTL freuen: Die Soap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" robbte sich noch etwas näher an die Millionen-Marke heran und erreichte diesmal rund 980.000 Personen innerhalb einer Woche allein im Streaming. Auch für "Alles was zählt" war es die bislang erfolgreichste Woche mit 0,544 Millionen erreichten Personen.

So lief's im Reality-Bereich

Weiterhin ein voller Erfolg für RTL+ bleibt zudem weiterhin die von RTLzwei zugelieferte "CoupleChallenge" mit diesmal 0,708 Millionen erreichten Personen. Damit ist es das aktuell erfolgreichste Reality-Format und rangiert auch noch knapp vor "Germany's Next Topmodel" und "Promis unter Palmen" auf Joyn. Die ebenfalls derzeit laufenden Reality-Formate "Are You The One?" (0,419 Millionen) und "Reality Queens" (0,384 Millionen) spielen auf RTL+ hingegen aktuell nicht ganz oben mit.

Erstmals gibt es auch Zahlen für die "The 50" bei Prime Video (Amazon nimmt erst seit November an der AGF-Messung teil). Die 3. Staffel startete dort mit einer Wochen-Nettoreichweite von 0,555 Millionen, scheiterte damit aber noch knapp an einer Platzierung in den anbieterübergreifenden Top 20. "The 50" liegt auf einer ähnlichen Flughöhe wie Ende letzten Jahres "7 vs. Wild".

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 11 (9.3.-15.3.)

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Young Sherlock Amazon 1,515 Tagesschau ARD 1,492 ntv Nachrichten RTL 1,316 Frühling ZDF 1,305 ZDFheute ZDF 1,189 UEFA Champions League DAZN 1,150 Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL 0,980 Bundesliga DAZN 0,973 heute-show ZDF 0,860 Sturm der Liebe ARD 0,727 #CoupleChallenge RTLzwei 0,708 Germany's Next Topmodel Joyn 0,691 Die Rosenheim-Cops ZDF 0,666 Tatort ARD 0,661 In aller Freundschaft ARD 0,657 Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles Joyn 0,645 Welt News Axel Springer 0,626 Polizeiruf 110 ARD 0,610 Sportschau ARD 0,584 Rote Rosen ARD 0,560

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 09.03.2026-15.03.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17329 vom 23.03.2026

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.