"Die Notärztin" entwickelt sich im Programm des Ersten mehr und mehr zu einem Erfolg allen voran beim jungen Publikum. Die neueste Ausgabe erreichte am Dienstag 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, kein anderes Format war nach 20:15 Uhr erfolgreicher. Auch ProSieben unterhielt mit "TV Total" nur 500.000 Menschen in dem Alter. Während Sebastian Pufpaff damit auf gute 12,8 Prozent Marktanteil kam, holte die ARD-Serie sogar 13,7 Prozent.

Es ist der höchste Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, den die Serie in ihrer Geschichte eingefahren hat. Und auch insgesamt lief es ziemlich gut: 3,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 15,4 Prozent Marktanteil. Noch etwas mehr Publikum erreichte jedoch "In aller Freundschaft" im Anschluss, diese Serie brachte es sogar auf 3,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren beim Gesamtpublikum 16,8 Prozent Marktanteil drin.

Und auch beim jungen Publikum brillierte die Sachsenklinik angesichts von 12,5 Prozent. Vor einigen Jahren kam "In aller Freundschaft" schon mal auf diesen Wert, besser lief es in den zurückliegenden 15 Jahren aber nie. "Report München" erreichte später am Abend noch 2,38 Millionen Menschen und kam beim jungen Publikum auf gute 9,9 Prozent, "Tagesthemen" und "Maischberger" lagen später wieder bei über 10 Prozent.

Recht gut in der jungen Altersklasse schlug sich unterdessen auch das ZDF. Mit einer neuen Ausgabe der Reihe "Besseresser" informierte und unterhielt man zur besten Sendezeit 440.000 junge Menschen, das entsprach 11,3 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite lag bei 2,26 Millionen. Auch "Frontal" (11,3 Prozent) und das "heute journal" (15,3 Prozent) lagen später beim jungen Publikum noch im zweistelligen Bereich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;