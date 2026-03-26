Vor einem Jahr ist die "Herbstresidenz" bei Vox ein schöner Quoten-Erfolg gewesen, das Format erhielt in der weiteren Folge auch einen Deutschen Fernsehpreis und einen DAfFNE-Preis. Am Mittwochabend hat Vox in einer Wiedersehensfolge noch einmal zurückgeblickt und Bilanz gezogen, was ein Jahr nach dem Projekt tatsächlich hängen geblieben ist. In dem Format ließ man zehn Menschen mit Behinderung in einem Altenheim arbeiten, begleitet wurde das Generationenprojekt von Tim Mälzer und André Dietz.

Auch die Wiedersehensfolge war jetzt ein schöner Erfolg für Vox: 1,10 Millionen Menschen waren am Mittwoch im Schnitt mit dabei, 340.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei guten 8,0 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lief es mit 8,4 Prozent sogar noch etwas besser. Die Eigenproduktionen in der Daytime liefen ebenfalls gut, die US-Serien machten teils aber große Probleme. Und so lag der Tagesmarktanteil in beiden Zielgruppen bei jeweils 6,4 Prozent.

Deutlich im Aufwind war am Mittwoch Mario Barth: Dessen "Aufdecker"-Show bei RTL unterhielt 410.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Besser lief es für die Staffel bislang noch nicht, der Marktanteil lag bei soliden 10,0 Prozent. Insgesamt schalteten 1,28 Millionen Personen ein. "Stern TV" steigerte sich später sogar noch auf 11,1 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielten die beiden Formate 7,7 und 9,7 Prozent.

Recht verhalten verlief der Abend im Gegensatz dazu bei RTLzwei: Zwei Folgen der "Wollnys" blieben bei 440.000 und 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hängen. Beim jungen Publikum hatte das schlechte 3,7 und 3,0 Prozent Marktanteil zur Folge. Zwei Ausgaben der "Couple Challenge" lagen später bei 3,1 und 5,0 Prozent. Mit 3,8 Prozent Tagesmarktanteil ist RTLzwei am Mittwoch das mit Abstand schwächste der acht großen Vollprogramme gewesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;