Die Quoten-Entwicklung von "Die 100 - Was Deutschland bewegt" hat zuletzt in die falsche Richtung gezeigt (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender das Format auf einem neuen Sendeplatz getestet, statt montags um 21 Uhr ist es jetzt am Mittwoch um 21:45 Uhr zu sehen gewesen. Und die Ausgabe, in der Ingo Zamperoni über den deutschen Sozialstaat diskutieren ließ, konnte zumindest die Gesamtreichweite wieder steigern. So sahen 1,67 Millionen Menschen zu, das waren über 400.000 mehr als in der vergangenen Woche.

Dennoch reichte es nur zu 9,2 Prozent Marktanteil. Ein Straßenfeger ist das Debatten-Format damit also weiterhin nicht. Das gilt ganz besonders auch für das junge Publikum: 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach 5,0 Prozent Marktanteil - schlechter lief es für "Die 100" überhaupt noch nie. Die Komödie "Louma - Familie ist kein Kinderspiel" kam zuvor noch auf eine Gesamtreichweite in Höhe von 2,70 Millionen. Das entsprach 12,0 (gesamt) und 6,2 Prozent Marktanteil (14-49).

Den Primetime-Sieg musste Das Erste damit dem ZDF überlassen. Dort unterhielt "Marie Brand und die lange Nase" 4,73 Millionen Menschen, damit wurden 20,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Krimi dagegen nur 3,9 Prozent. Im weiteren Verlauf des Abends steigerte das ZDF die Quoten beim jungen Publikum aber noch sehr deutlich. Schon das "heute journal" lag bei 9,7 Prozent. "Auslandsjournal", "Die Spur" und "Markus Lanz" lagen später am Abend sogar bei zweistelligen Werten.

Mit 16,3 Prozent Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum ist das ZDF am Mittwoch der mit Abstand erfolgreichste Sender gewesen. Dazu beigetragen hat auch die wie immer sehr starke Daytime. Etliche Formate lagen bei mehr als 20 Prozent, am besten lief es am Nachmittag für die "Rosenheim-Cops", die den Marktanteil auf 27,3 Prozent steigerten. 2,58 Millionen Menschen sahen zu - das war eine höhere Reichweite als sämtliche Privatsender um 20:15 Uhr erzielten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;