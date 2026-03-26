Bereits vor wenigen Wochen hatte Joyn unter dem Titel "Die Realitystar Academy" ein neues Format in Aussicht gestellt. Grob zusammengefasst will man darin Reality-Sternchen der Zukunft finden und bekannt machen, es ist eine Art Nachwuchsförderung für die Reality-Branche. Die insgesamt 20 Ausgaben sind ab dem 16. April auf der Streamingplattform zu sehen - und mittlerweile ist auch klar, dass das Format linear gezeigt wird.

Konkret ist die "Realitystar Academy" ab dem 16. April auch bei ProSieben zu sehen. Der Sender zeigt wöchentlich am späten Donnerstagabend ab 22:35 Uhr zwei Ausgaben des neuen Formats. Der Sendeplatz ist durchaus prominent: Im Vorfeld ist "Germany’s Next Topmodel" zu sehen, das ab Mitte April auch nur noch einmal wöchentlich gezeigt wird.

Dass der Sendeplatz im Anschluss an die Modelsuche von Heidi Klum kein Selbstläufer ist, zeigt aktuell das Format "Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs". Das kann trotz der guten Quoten im Vorfeld trotzdem überhaupt nicht punkten. Erst an diesem Mittwoch reichte es in der klassischen Zielgruppe nur zu 4,6 Prozent Marktanteil, nachdem "Germany’s Next Topmodel" zuvor noch bei mehr als 20 Prozent lag. Beim Sender wird man hoffen, dass es die "Realitystar Academy" besser machen wird.

Joyn hat übrigens noch einen Neuzugang für das neue Reality-Format angekündigt. So wird auch Gigi Birofio Teil der "Realitystar Academy". Als alteingesessener Teilnehmer von Formaten wie "Ex on the Beach", "Kampf der Realitystars", "Villa der Versuchung" oder auch dem Dschungelcamp muss er die Regeln des Geschäfts aber natürlich nicht mehr lernen. Stattdessen agiert Birofio als Assistent von Désirée Nick, die die Rektorin der "Realitystar Academy" ist und als solche ein wachsames Auge auf den Reality-Nachwuchs hat. 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten in dem Format an, zu gewinnen gibt’s eine Wildcard zur Teilnahme an der nächsten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Beide Sendungen werden von Madame Zheng produziert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;