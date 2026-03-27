Das Erste hat am Donnerstagabend mit seinem vierten "Dänemark-Krimi" hervorragende Quoten erzielt und die Konkurrenz - zumindest beim Gesamtpublikum - regelrecht deklassiert. Mit durchschnittlich 6,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete der Film einen Spitzen-Marktanteil von 28,7 Prozent. Das ist ein Niveau, das man sonst vor allem vom "Tatort" kennt. Man muss schon über zwei Jahre zurückgehen, um auf einen "Donnerstagskrimi" mit einem höheren Marktanteil zu stoßen.

Die neue ZDF-Reihe "Die Maiwald" erreichte hingegen nicht mal halb so viele Menschen: Genau 3,00 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Auftakt zur neuen Tierarzt-Reihe, sodass der Marktanteil bei 13,2 Prozent lag - solide Werte, die hinter den Quoten dem zuletzt auf diesem Sendeplatz getesteten Neustart "Einfach Elli" zurückblieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte "Die Maiwald" indes nur 6,1 Prozent, während der "Dänemark-Krimi" auf 7,6 Prozent kam. Während sich die ARD-Reihe hier also deutlich hinter "Germany's next Topmodel" einsortieren musste, lag sie schon in der Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen mit 15,7 Prozent klar vorne.

Georg Restles "Monitor"-Abschied verfolgten im Anschluss schließlich noch 2,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe die "Tagesthemen" von 2,06 Millionen gesehen wurde. "Nuhr im Ersten" punktete danach mit 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie sehr guten 15,7 Prozent Marktanteil. Und auch "Reschke Fernsehen" schaffte mit 10,1 Prozent diesmal einen zweistelligen Marktanteil, während "Markus Lanz" im ZDF zu später Stunde mit 1,26 Millionen Personen auf 15,8 Prozent kam.

Doch nicht nur mit dem "Dänemark-Krimi" fuhr die ARD am Donnerstag tolle Quoten ein, auch am Vorabend lief es für den Sender wieder einmal prächtig. "Wer weiß denn sowas?" erreichte schon um 18:00 Uhr im Schnitt 3,29 Millionen Menschen, sodass der Gesamt-Marktanteil auf starke 23,3 Prozent anzog - neben dem "Dänemark-Krimi" errreichten nur die "Tagesschau", "heute" und das "heute-journal" mehr Menschen als das Quiz mit Kai Pflaume.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;