Nachdem "Germany's next Topmodel" am Mittwoch dank des obligatorischen Umstylings mit mehr als 20 Prozent den mit weitem Abstand besten Marktanteil der laufenden Staffel verzeichnete, wusste die ProSieben-Show den Rückenwind auch einen Tag später für sich zu nutzen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war das Format erneut die dominierende Kraft, wenngleich der Spitzenwert vom Abend zuvor nicht noch einmal erreicht werden konnte.

Mit durchschnittlich 590.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte "GNTM" ab 20:15 Uhr gleichwohl einen sehr guten Marktanteil von 15,6 Prozent - es war zugleich der zweistärkste Wert der bislang in diesem Jahr gezeigten Donnerstags-Folgen der Show. Insgesamt schalteten diesmal 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, rund 200.000 weniger als noch am Mittwoch. Die erneute Ausstrahlung der Umstyling-Folge hielt im Anschluss übrigens dann nur noch 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei ProSieben, in der Zielgruppe ging der Marktanteil auf 6,8 Prozent zurück.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

RTL lag derweil schon zum Start in dem Abend auf dieser Flughöhe und kam mit "Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy" um 20:15 Uhr nicht über einen Marktanteil von 6,0 Prozent hinaus, ehe sich die "Stefan Raab Show" danach nur leicht auf 6,8 Prozent verbesserte. In Sat.1 endete die aktuelle "Hast du Töne?"-Staffel mit mäßigen 5,9 Prozent - und für "Hits! Hits! Hits" waren danach sogar gerade mal noch 2,7 Prozent drin. Bei Vox wiederum erzielte der Spielfilm "Infinite - Lebe unendlich" zunächst 6,4 Prozent, bevor "James Bond 007 - Man lebt nur Zweimal" auf 5,5 Prozent kam.

Stärkster privater Zielgruppen-Verfolger von "Germany's next Topmodel" war damit Kabel Eins, wo am Donnerstagabend der "Roadtrip Australien" endete, bevor in zwei Wochen noch einmal ein Best-Of folgt. Mit 270.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Dokusoap erneut sehr gute 6,7 Prozent Marktanteil - auch über die gesamte Staffel hinweg stellte der "Roadtrip" damit die bisherigen Amerika-Staffeln in den Schatten. Insgesamt erreichte die letzte Folge noch einmal 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die "German Cops" konnten davon allerdings nicht profitieren und fielen im Anschluss auf 3,5 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;