In der Liste der erfolgreichsten Sendungen des Samstags findet sich auch der Disney Channel wieder. Mit dem Zeichentrickfilm "Die Unglaublichen" erreichte man zur besten Sendezeit 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, in dieser Zielgruppe waren für den Sender sehr gute 4,8 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt lag die Reichweite des Films bei 310.000.

Beim jungen Publikum setzte sich der Spartensender damit noch vor RTLzwei und Kabel Eins. Bei RTLzwei kam "Gran Torino" zur besten Sendezeit nur auf 140.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,9 Prozent. Insgesamt sahen 440.000 Menschen zu. Bei Kabel Eins taten sich die "FBI"-Serien schwer, Bis 23:15 Uhr blieben sie bei weniger als 4 Prozent Marktanteil hängen. Erst dann gelang "FBI: Most Wanted" der Sprung über diese Marke.

Mit 1,7 Prozent Tagesmarktanteil (14-49) ist es ein erfolgreicher Tag für den Disney Channel gewesen. Besser lief es in der Sparte aber noch unter anderem für Sixx, Nitro und Comedy Central. Sie alle brachten es am Samstag auf jeweils 2,2 Prozent Tagesmarktanteil. Bei Sixx und Nitro hätte es auch noch etwas mehr werden können, wäre die Primetime nicht so schlecht verlaufen. Sixx blieb bis nach Mitternacht bei weniger als 1 Prozent hängen, Nitro hatte dieses Problem teilweise ebenfalls.

Dafür waren die Tagesprogramme der beiden Sender sehr erfolgreich. Bei Sixx holten diverse Koch-, Back- und Makeover-Formate gute Quoten. Bei Nitro waren es neben "The Grand Tour" unter anderem die "Geschichtsjäger" Wigald Boning und Fritz Fuchs, die teils bis zu 6,2 Prozent Marktanteil holten.

Und auch bei Comedy Central war es eher die Daytime, die zu überzeugen wusste. So holte "American Dad" bereits am Vormittag weit überdurchschnittliche Quoten, später lag dann auch "Futurama" deutlich über Senderschnitt. Ab 20:15 Uhr blieben die Formate dann fast durchweg bei weniger als 2 Prozent hängen. Erst nach Mitternacht gelang "American Dad" wieder der Sprung über diese Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;