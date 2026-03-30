Der Blick auf die Sendungen, die in der Woche zwischen dem 16. und 22. März am stärksten durch zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg profitiert haben, zeigt ganz vorn die üblichen Verdächtigen: Für die "heute-show" wird eine endgültig gewichtete Reichweite von 4,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ausgewiesen, 1,22 Millionen mehr als nach der vorläufigen Gewichtung am Morgen danach. Dahinter folgt wieder das "ZDF Magazin Royale", das etwas mehr als eine halbe Million weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen konnte.

Die Primetime-Sendung mit dem höchsten Zuwachs war einmal mehr "Let's Dance". Die Zugewinne durch zeitversetzte Nutzung und Livestreams liegen hier schon seit Beginn der Staffel sehr konstant bei rund einer halben Million, das war mit +470.000 auch diesmal nicht anders. "Let's Dance" schaffte es dadurch auch beim jungen Publikum wieder deutlich über die 20-Prozent-Marktanteils-Marke. Die "heute-show" steigerte ihren Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nachträglich sogar noch um 9,9 Prozentpunkte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 20.03.

22:30 4,58

(+1,22) 23,8%

(+4,1%p.) 1,29

(+0,59) 32,1%

(+9,9%p.) ZDF Magazin Royale 20.03.

23:04 2,02

(+0,53) 13,2%

(+2,5%p.) 0,82

(+0,37) 24,6%

(+7,8%p.) Let's dance 20.03.

20:14 3,16

(+0,47) 16,1%

(+1,3%p.) 0,79

(+0,15) 21,4%

(+1,6%p.) Tatort: Fackel 22.03.

20:19 8,95

(+0,33) 33,7%

(-0,1%p.) 1,47

(+0,10) 26,4%

(+0,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.03.

20:14 1,60

(+0,32) 7,2%

(+1,2%p.) 0,77

(+0,23) 17,4%

(+4,0%p.) Mordufer 20.03.

20:15 5,07

(+0,30) 21,3%

(-0,1%p.) 0,28

(+0,01) 7,0%

(-0,5%p.) SOKO Leipzig 20.03.

21:15 4,14

(+0,26) 18,2%

(+0,1%p.) 0,23

(+0,02) 5,7%

(0,0%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 18.03.

20:15 4,67

(+0,25) 19,9%

(+0,3%p.) 0,88

(+0,14) 19,1%

(+1,4%p.) Nord Nord Mord - Sievers und der letzte Tango 16.03.

20:14 7,83

(+0,25) 31,6%

(-0,3%p.) 0,35

(+0,03) 8,0%

(+0,2%p.) Nuhr im Ersten 19.03.

22:52 1,82

(+0,24) 15,2%

(+1,3%p.) 0,18

(+0,04) 8,1%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.03.-22.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 17:58 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Sat.1-Probleme am Vorabend nur etwas kleiner

Schaut man sich die größten Marktanteils-Zugewinne bei den 14- bis 49-Jährigen an, dann stößt man dabei auch auf die Sat.1-Vorabendserie "Ein Hof zum Verlieben". Eine Folge vom Donnerstagabend konnte ihren Marktanteil dort nachträglich von 2,7 auf 6,9 Prozent steigern, die Folge direkt im Anschluss von 0,2 auf 2,7 Prozent. Das ist für Sat.1 zwar erst einmal erfreulich, ändert aber nichts an den grundsätzlichen Quotenproblemen der Serie.

Über die gesamte Woche lag die Reichweite von "Ein Hof zum Verlieben" im Schnitt bei 0,37 Millionen - ein Minus von etwa 40.000 im Vergleich zur Vorwoche und über 100.000 im Vergleich zur Premieren-Woche. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb zwar über die ersten drei Wochen recht stabil - lag aber mit endgültig gewichteten 3,3 Prozent trotzdem weit unter dem Soll. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden im Schnitt 3,1 Prozent Marktanteil erzielt, auch das ist zu wenig.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 20.03.

22:30 4,58

(+1,22) 23,8%

(+4,1%p.) 1,29

(+0,59) 32,1%

(+9,9%p.) ZDF Magazin Royale 20.03.

23:04 2,02

(+0,53) 13,2%

(+2,5%p.) 0,82

(+0,37) 24,6%

(+7,8%p.) Ein Hof zum Verlieben 19.03.

17:59 0,42

(+0,12) 3,2%

(+0,9%p.) 0,10

(+0,07) 6,9%

(+4,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.03.

20:14 1,60

(+0,32) 7,2%

(+1,2%p.) 0,77

(+0,23) 17,4%

(+4,0%p.) Ein Hof zum Verlieben 19.03.

18:29 0,39

(+0,09) 2,5%

(+0,5%p.) 0,05

(+0,05) 2,7%

(+2,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.03.

22:38 0,28

(+0,07) 3,1%

(+0,6%p.) 0,14

(+0,05) 8,1%

(+2,3%p.) #CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt 18.03.

23:15 0,28

(+0,08) 3,0%

(+0,7%p.) 0,12

(+0,04) 7,2%

(+2,2%p.) Vanished - Vertraust du ihm 21.03.

22:46 1,87

(+0,24) 11,4%

(+1,1%p.) 0,21

(+0,07) 6,9%

(+2,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 18.03.

20:15 1,28

(+0,24) 5,8%

(+0,8%p.) 0,65

(+0,14) 15,0%

(+2,1%p.) Die Anstalt 17.03.

22:15 1,77

(+0,14) 12,1%

(+0,7%p.) 0,36

(+0,07) 13,4%

(+2,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.03.-22.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 17:58 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Uneingeschränkt gejubelt werden darf in Unterföhring dafür wieder mit Blick auf "Germany's Next Topmodel". Wie schon in der Woche zuvor gab es einen extrem großen Nachschlag von vier Prozentpunkten, der Marktanteil der Donnerstags-Ausgabe erhöhte sich bei den 14- bis 49-Jährigen von 13,4 auf 17,4 Prozent, am Mittwoch ging's von 12,9 auf 15,0 Prozent nach oben. Freuen kann man sich auch über den größten Marktanteils-Nachschlag seit etwa einem halben Jahr für "TV Total", hier ging's um 1,2 Prozentpunkte auf nun 13,1 Prozent Marktanteil nach oben. Insgesamt kamen rund 100.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu.

Jetzt auch ein Ranking für 14-59

Künftig geben wir hier zudem nun auch ein Ranking über die höchsten Marktanteils-Aufschläge in der erweiterten Zielgruppe 14-59 an. Auch dort führen "heute-show", "ZDF Magazin Royale" und "Germany's Next Topmodel" die Hitliste an. Generell fallen die Schwankungen hier etwas niedriger aus als bei den 14- bis 49-Jährigen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 20.03.

22:30 4,58

(+1,22) 23,8%

(+4,1%p.) 1,29

(+0,89) 32,1%

(+7,5%p.) ZDF Magazin Royale 20.03.

23:04 2,02

(+0,53) 13,2%

(+2,5%p.) 0,82

(+0,45) 24,6%

(+5,0%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.03.

20:14 1,60

(+0,32) 7,2%

(+1,2%p.) 0,77

(+0,28) 17,4%

(+2,6%p.) Vanished - Vertraust du ihm 21.03.

22:46 1,87

(+0,24) 11,4%

(+1,1%p.) 0,21

(+0,15) 6,9%

(+2,0%p.) Ein Hof zum Verlieben 19.03.

17:59 0,42

(+0,12) 3,2%

(+0,9%p.) 0,10

(+0,08) 6,9%

(+1,9%p.) Let's dance 20.03.

20:14 3,16

(+0,47) 16,1%

(+1,3%p.) 0,79

(+0,27) 21,4%

(+1,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 18.03.

20:15 1,28

(+0,24) 5,8%

(+0,8%p.) 0,65

(+0,20) 15,0%

(+1,8%p.) Vanished - Vertraust du ihm 21.03.

22:06 2,13

(+0,19) 10,7%

(+0,6%p.) 0,21

(+0,14) 5,7%

(+1,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.03.

22:38 0,28

(+0,07) 3,1%

(+0,6%p.) 0,14

(+0,06) 8,1%

(+1,4%p.) Ein Hof zum Verlieben 17.03.

18:29 0,42

(+0,10) 2,5%

(+0,5%p.) 0,08

(+0,07) 3,7%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.03.-22.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 17:58 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;