Mit mehr als 8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie mehr als 40 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist die Übertragung des Fußball-Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und Ghana am Montagabend im Ersten ein großer Erfolg gewesen. Andere Sender hatten das Nachsehen. Allen voran für Sat.1 verlief der Abend schlecht: "Promis unter Palmen" fiel eine Woche vor dem Finale auf 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück, eine niedrigere Reichweite hatte das Reality-Format noch nie.

Und auch beim jungen Publikum war die starke Konkurrenz deutlich spürbar: Nur 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der klassischen Zielgruppe. "Promis unter Palmen" holte damit für Sat.1 bei den 14- bis 49-Jährigen nur ganz schlechte 3,7 Prozent. Auch das ist ein Negativ-Rekord. "Promis unter Palmen" lag damit beim jungen Publikum auch noch hinter den "Geissens" von RTLzwei, die es mit zwei Folgen auf 4,4 und 3,5 Prozent Marktanteil und jeweils 180.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer brachten. Insgesamt wurde die Dokusoap von weniger als einer halben Million Menschen gesehen.

Deutlich besser lief es am Montagabend für Vox. Auch "Die Höhle der Löwen" bekam die starke Fußball-Konkurrenz zu spüren, mit insgesamt 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lief es für den Sender aber noch am besten. Bei den 14- bis 49-Jährigen ist Vox jedenfalls der erste Fußball-Verfolger gewesen. Die Gründershow ist bei Vox normalerweise für zweistellige Marktanteile gut, schlechter als an diesem Montag lief es zuletzt im Dezember 2024 mit einem Weihnachts-Spezial.

RTL setzte zur besten Sendezeit auf die Clipshow "Die große Lachparade". Die Sendung über "die lustigsten Momente vor laufender Kamera" kam auf 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum waren jedoch nur 5,8 Prozent Marktanteil drin. Bei ProSieben war eine alte Ausgabe von "Jenke." für 4,9 Prozent Marktanteil gut. 340.000 Menschen sahen sich noch einmal die Folge an, in der es um Liebe und Sex der Zukunft ging.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;