"TV Total" ist für ProSieben fast immer eine Bank, so gut wie in dieser Woche lief es aber schon lange nicht mehr. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung einen Marktanteil von 14,9 Prozent, das war der höchste Wert seit dem Staffelauftakt im August vergangenen Jahres. Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,13 Millionen sogar so hoch wie seit etwas mehr als einem Jahr nicht mehr. Bei den 14- bis 59-Jährigen schlug sich "TV Total" mit 10,9 Prozent Marktanteil ebenfalls gut.

Dieses Quotenniveau konnte Klaas Heufer-Umlauf als "Experte für alles" im Anschluss zwar bei Weitem nicht halten, trotzdem sah es auch dort besser aus als zuletzt: 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lagen klar über dem ProSieben-Senderschnitt, im Vergleich zur Vorwoche war es ein Zuwachs von einem Prozentpunkt. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,54 Millionen allerdings nicht mal halb so hoch wie vorher bei "TV Total".

Den Auftakt der neuen Staffel von "Most Wanted" wollten im Anschluss sogar nur 210.000 Personen sehen. Zumindest beim jungen Publikum waren die Marktanteile mit 6,1 und 6,8 Prozent für die lineare Ausstrahlung der ersten beiden Folgen aber recht solide.

Sat.1 kehrte nach einigen Wochen "Ronzheimer" unterdessen wieder zu seinem Krimi-Lineup zurück. Die Gesamt-Reichweite fiel damit deutlich höher aus als in den letzten Wochen: Zählte "Ronzheimer" im Schnitt nur rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, so lockte "Navy CIS" um 20:15 Uhr nun wieder 1,11 Millionen an. Anders sieht es aus, wenn man aufs junge Publikum blickt: Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "Navy CIS" mit 5,0 Prozent sogar einen geringeren Marktanteil als "Ronzheimer" im Schnitt. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag die Serie bei 5,2 Prozent.

Noch schwerer tat sich im Anschluss "Navy CIS: Origins", das nicht über magere 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen hinaus kam. 0,81 Millionen Krimi-Fans waren insgesamt im Schnitt dabei. "FBI: Special Crime Unit" und eine Wiederholung von "FBI: Most Wanted" sorgten am späteren Abend dann aber für solide Marktanteile von 6,0 Prozent, sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch bei den 14- bis 59-Jährigen.

RTL zeigte nach zwei Erstausstrahlungen unterdessen diese Woche noch eine alte Folge des Ferres-Krimis "Alpentod" - und erzielte damit überraschenderweise beim jungen Publikum einen höheren Marktanteil als mit den neuen Folgen zuletzt. 6,8 Prozent wurden hier gemessen, 1,4 Prozentpunkte mehr als noch letzte Woche. Die Gesamt-Reichweite lag zwar etwas niedriger, aber 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für eine Wiederholung sind trotzdem ein Wert, der sich sehen lassen kann. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 12,4 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 8,9 Prozent Marktanteil erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;