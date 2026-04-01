Seit November nimmt Amazon an der AGF-Streaming-Messung teil - und seither gelang es dem Anbieter auch jedes Mal, in der monatlichen Hitliste der meistabgerufenen Sendungen den ersten Platz zu belegen. Die Census+-Daten sind dabei rein technisch gemessene Views - und ein View wird für jeden Sendungsstart gezählt, egal wie lange der Stream dann auch tatsächlich läuft. Unter dieser Maßgabe belegte im März der Serienauftakt von "Young Sherlock" mit einem Vorsprung von fast einer Millionen Views den ersten Platz.

3,274 Millionen Mal wurde die erste Folge von "Young Sherlock" abgerufen. Auch die Plätze 3, 5, 6, 9, 16 und 21 gehen an "Young Sherlock" - es zeigt sich aber dennoch, dass längst nicht alle dabei blieben. So kam die zweite Folge schon "nur" noch auf knapp 2,1 Millionen Views, ein Rückgang also etwa ein Drittel im Vergleich zu Folge 1. Im weiteren Verlauf ging's dann langsam weiter runter. Amazon veröffentlichte alle Folgen auf einen Schlag; natürlich bingen die meisten aber nicht die ganze Serie durch, insofern könnten die späteren Folgen wohl im weiteren Verlauf noch etwas aufholen. Der starke Rückgang nach Folge 1 wird aber im Wesentlichen bleiben.

Neben Amazon findet sich oben auch das ZDF mehrfach sehr stark positioniert wieder. Nachdem zuletzt der "Bergdoktor" glänzte, war es diesmal allen voran die Thomalla-Reihe "Frühling", die mit bis zu 2,296 Millionen Views hervorragend abschnitt. Auch die neu gestartete Reihe "Einfach Elli" legte mit 1,5 Millionen Views einen guten Einstand hin, die zweite Folge konnte sich mit 1,2 Millionen Views ebenso sehen lassen. Über 1,2 Millionen Views kam zudem auch eine Folge von "Mordufer" und die ebenfalls neu gestartete Reihe "Die Maiwald".

Im Reality-Segment hatten diesmal sowohl Amazon als auch RTL+ und Joyn heiße Eisen im Feuer. Die stärkste Folge der "CoupleChallenge" lag bei knapp 1,4 Millionen Views, der Staffelauftakt von "The 50" bei Prime Video lag nur minimal darunter und auch die stärkste Folge von "Promis unter Palmen" knackte noch die Marke von 1,3 Millionen Views. Für die größten Hits kann sich RTL allerdings diesmal in Grünwald bedanken: Hätte es die von RTLzwei zugelieferte "CoupleChallenge" nicht gegeben, wäre RTL+ in den Top 25 gar nicht aufgetaucht. Die stärkste Sendung von RTL selbst war der Staffelauftakt von "Temptation Island" mit 0,887 Millionen Views, "Are You The One?" erzielte bis zu 0,881 Millionen Views, "Reality Queens" lag in der Spitze bei knapp unter 700.000.

Streaming-Hitliste aller von der AGF gemessenen Anbieter* 03/2026

Sendung Anbieter Views

in Mio. Young Sherlock S1E1 Amazon 3,274 Frühling | Ich weiß, was du heimlich getan hast ZDF 2,296 Young Sherlock S1E2 Amazon 2,096 Frühling | Leben oder nicht! ZDF 1,937 Young Sherlock S1E3 Amazon 1,774 Young Sherlock S1E4 Amazon 1,623 Der Bergdoktor | Wiedersehen ZDF 1,589 Einfach Elli | Neuanfang ZDF 1,501 Young Sherlock S1E5 Amazon 1,466 #CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt | Staffel 5 - Folge 16 | (2026) RTLzwei 1,398 The 50 S3E1 Amazon 1,378 Scarpetta S1E1 Amazon 1,371 Mercy Amazon 1,328 Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! | Schluss mit Harmonie: Jetzt drehen alle durch! Joyn 1,313 #CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt | Staffel 5 - Folge 15 | (2026) RTLzwei 1,311 Young Sherlock S1E6 Amazon 1,297 #CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt | Staffel 5 - Folge 18 | (2026) RTLzwei 1,296 Eventlivestreams | Sportschau - Deutschland gegen Ghana | 30.03.2026 18:15 ARD 1,260 UEFA Champions League | : FC Bayern München - Atalanta - Achtelfinale (Rückspiel) DAZN 1,230 The 50 S3E2 Amazon 1,230 Young Sherlock S1E7 Amazon 1,218 UEFA Champions League | : Bayer Leverkusen - Arsenal - Achtelfinale (Hinspiel) DAZN 1,217 Mordufer | Brennen soll sie ZDF 1,216 Vanished – Vertraust du ihm | Folge 1 | Vanished - Vertraust du ihm | 21.03.2026 21:05 ARD 1,216 Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! | Unerfreuliche Rückkehr: Die Rache der Stehfests Joyn 1,211

Quelle: AGF, AGF CENSUS+ v1.4.7, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 31.03.2026

*Gemessene Anbieter: ARD-Gruppe, ZDF-Gruppe, RTL-Gruppe, ARD/ZDF-Gruppe, Sport1-Gruppe, Joyn-Gruppe, Sky-Gruppe, Axel Springer-Gruppe, DAZN-Gruppe, Amazon-Gruppe, RTL ZWEI-Gruppe

Was sagen die Census+-Zahlen aus?

Seit April 2025 weist die AGF neue monatliche Streaming-Hitlisten aus. Hatte man bis dahin auf die Nettoreichweiten abgestellt - also wie viele unterschiedliche Menschen ein Stream tatsächlich erreicht hat - so geht es jetzt rein nach technisch gemessenen Views. Diese Zahl ist höher und sagt aus, wie häufig ein Stream gestartet wurde. Wenn ein und dieselbe Person einen Stream mehrfach startet, wird also jedes Mal ein View gezählt. Wie lange der Stream dann läuft, spielt keine Rolle. Damit reagiert man darauf, dass auch andere Angebote ähnlich vorgehen. Zudem liegen diese Zahlen ohne Zeitverzug vor. Mehr Infos zu Census+ gibt's hier.