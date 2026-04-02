"Germany’s Next Topmodel" hat am Mittwochabend im Vergleich mit allen anderen Sendern die meisten jungen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Primetime unterhalten. 650.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen zu, das entsprach einem sehr guten Marktanteil in Höhe von 17,6 Prozent. Insgesamt sahen 1,29 Millionen Menschen zu. In beiden Fällen, also bei der Gesamtreichweite und dem Zielgruppen-Marktanteil, war es der jeweils zweithöchste Wert der Staffel.

Das Umstyling, das in der vergangenen Woche noch etwas besser lief, hat ganz offenbar dafür gesorgt, dass die Fans auch weiterhin dranbleiben. Sowohl die Ausgabe am vergangenen Donnerstag als auch jetzt die neueste Mittwochs-Folge liefen deutlich besser als in den Wochen davor. Ein Totalausfall an diesem Mittwoch war allerdings "Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs". Trotz des starken Vorlaufs durch die Modelshow kam dieses Format nur noch auf 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei desaströsen 2,7 Prozent.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Während ProSieben beim jungen Publikum die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer in der Primetime verzeichnete, lag insgesamt Das Erste vorn. Den Krimi "Kein einfacher Mord" sahen dort zur besten Sendezeit 3,80 Millionen Menschen, das entsprach 17,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lief es angesichts von 6,2 Prozent schon deutlich schlechter. "Plusminus" fiel direkt im Anschluss auch beim Gesamtpublikum in den einstelligen Bereich (8,6 Prozent), das Polit-Magazin wurde noch von 1,72 Millionen gesehen.

Das ZDF schickte zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe von "Bares für Rares XXL" auf Sendung, die erreichte 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren ebenfalls noch gute 15,4 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete Horst Lichter sogar noch vor dem ARD-Krimi, in dieser Altersklasse kam die Trödelshow auf 7,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;