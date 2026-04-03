Dass die Umstyling-Folge in der vergangenen Woche die Marktanteile von "Germany's Next Topmodel" kräftig steigen ließ, kam nicht unerwartet - doch das eigentlich erfreuliche für ProSieben: Seither lagen auch alle weiteren Folgen auf einem deutlich gestiegenen Marktanteils-Niveau. Da bildete auch der Gründonnerstag keine Ausnahme: Mit 18,1 Prozent Marktanteil erzielte die gestrige Folge sogar den bislang zweithöchsten Wert der ganzen Staffel. Auch die Gesamt-Reichweite fiel nur einmal in diesem Jahr höher aus und lag bei 1,34 Millionen, was 6,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Bei ProSieben muss man sich nur fragen, ob es wirklich so eine gute Idee ist, direkt im Anschluss nochmal die Folge des Vortages zu wiederholen, oder ob es nicht doch eine bessere Möglichkeit gäbe, diesen Schwung zu nutzen. Von 18,1 Prozent stürzte der Marktanteil ab 22:40 Uhr so jedenfalls brutal auf 4,2 Prozent ab, 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren noch übrig. Nach Mitternacht holte das "Forsthaus Rampensau Germany" dann nur noch 2,4 Porzent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe ProSieben mit einer nächtlichen Wiederholung von "Wer isses?" bei 1,4 Prozent angekommen war.

Ernüchternd verlief der Gründonnerstag unterdessen für Sat.1. Ans Finale des "Großen Promibackens" am Mittwoch schloss sich am Donnerstag das diesjährige "Osterspezial" an. Der ungewohnte Sendeplatz hat der Sendung nicht gut getan: Erstmals überhaupt in der Geschichte des "Promibackens" sahen weniger als eine Million Menschen zu, die Gesamt-Reichweite lag im Schnitt bei nur 0,92 Millionen. Zum Vergleich: Das Staffelfinale am Tag zuvor hatten noch 420.000 Personen mehr verfolgt.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 5,8 Prozent, ebenso wurde bei den 14- bis 59-Jährigen 5,8 Prozent Marktanteil erzielt - immerhin sind das solide Werte leicht über dem Senderschnitt, doch auch verglichen mit den Osterspezials der vergangenen Jahre war es doch ein deutlicher Rückgang.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;