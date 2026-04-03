Am Donnerstag feierte bei ZDFneo die Show "Neo Match Up" mit Parshad Esmaeili ihre Premiere. In der ersten Folge war es eine Art heiteres Beruferaten auf Speed - und das kam beim jungen Publikum ziemlich gut an. So erzielte "Neo Match Up" in der Altersgruppe 14-49 einen Marktanteil von 2,8 Prozent und lag damit deutlich über den ZDFneo-Normalwerten. Insgesamt verfolgten 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung bei der linearen Ausstrahlung. Zum Vergleich: Laura Larssons "Neo Social Club" lag auf diesem Sendeplatz in den letzten Wochen bei Marktanteilen zwischen 0,3 und 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die Reichweite lag in der Spitze bei 0,13 Millionen.

Geholfen hat "Neo Match Up" dabei das Umfeld: Direkt davor lief die Wiederholung der "heute-show", die bereits sehr gute 3,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielte. "Neo Match Up" büßte von den 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die Welke zuvor erreichte, zwar etliche ein, in der Altersgruppe 14-49 blieb die Reichweite aber fast konstant. Auch das "ZDF Magazin Royale" zählte im Anschluss noch fast genauso viele 14- bis 49-Jährige, hier stieg der Marktanteil dann sogar noch auf 3,4 Prozent, auch "MaiThink X" überzeugte später noch mit 2,5 Prozent bei den Jüngeren.

Die mit Abstand gefragteste Sendung des Donnerstags war aber wieder der Krimi im Ersten. Zwar erzielte "Kommissar Dupin - Bretonische Sehnsucht" die geringste Reichweite eines Donnerstags-Krimis in diesem Jahr, doch 5,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 25,6 Prozent Marktanteil sind trotzdem ein starkes Ergebnis. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Film auf einen Marktanteil von 9,0 Prozent.

Im ZDF verlor "Die Maiwald" in der zweiten Woche im Vergleich zur Premiere ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer: Die Gesamt-Reichweite sank um 130.000 auf 2,87 Millionen, der Marktanteil lag mit 13,6 Prozent aber sogar etwas höher als sieben Tage zuvor. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's für "Die Maiwald" allerdings etwas stärker bergab, hier waren nicht mehr als magere 4,1 Prozent Marktanteil zu holen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;